Slavia reaguje na nečinnost LFA. Zakládá fond solidarity a vzdá se části příjmů z pohárů

Slavia si pak vedle výše zmněného dění na Slovensku nemohla nevšimnout ani nečinnosti ze strany zřizovatele tuzemských profesionálních soutěží, tedy Ligové fotbalové asociace. Její šéf Dušan Svoboda dosud nesvolal žádnou videokonferenci majitelů a prezidentů prvoligových i druholigových klubů, přestože někteří z nich po tomto kroku volali.

Proto tak vedení fotbalové Slavie přišla s vlastní iniciativou, jak českým profesionálním klubům pomoct. „SK Slavia se vzdá 15 procent příjmů z následující dvou ročníků evropských fotbalových soutěží ve prospěch fondu solidarity s ostatními kluby první a druhé české soutěže. K tomuto závazku vyzývá i všechny další případné reprezentanty LFA v soutěžích UEFA - CHL nebo EL," napsal na svůj twitterový účet předseda představenstva pražského klubu Jaroslav Tvrdík.

Inspiroval se tak u německých účastníků Ligy mistrů, kteří k podobnému kroku taktéž sáhli, na rozdíl od německého modelu, nebude u nás o rozdělování peněz rozhodovat vedení první i druhé ligy, tedy Ligová fotbalová asociace. Nyní záleží na tom, kdo se do tuzemského fondu solidarity navrženého pražskou Slavií přidá. Peníze z tohoto fondu solidrity by pak měly pomoct všem profesionálním klubům, tedy účastníkům jak první, tak druhé ligy, které se dostaly kvůli pandemii koronaviru do finančních problémů.

Pokud se ještě vrátíme k německému fondu solidarity, tak tam od zmiňované čtveřice německých klubů přišlo pouze z jejich podílu na vysílacích právech 12,5 milionu eur, přičemž ještě kluby k tomu přidaly 7,5 milionu eur z vlastního.