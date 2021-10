Slavia si poradila s Unionem Berlín, Jablonec zaskočil Kluž. Sparta v Kodani remizovala

Již po třech minutách hry se v Edenu do první příležitosti dostali hosté z Berlína, kdy se do zakončení dostal Max Kruse, jenže ten nakonec jen těsně minul branku, kterou hájil Aleš Mandous. V 18. minutě to byli naopak slávisté, kdo se jako první ujmul vedení. Tehdy se odražený míč dostal k Bahovi, jenž pak zamířil přesně k levé tyči a v Edenu tak poprvé mohla vypuknout červenobílá radost, 1:0. V prvním poločase naštěstí pro Slavii nezůstalo jen u toho. Když do odchodu do kabin na poločasovou přestávku zbývalo pět minut, situace se pro Slavii vylepšila tím, že byl po druhé žluté kartě vyloučen Paul Jaeckel.

Jenže pokud někdo čekal, že hned po obrátce bude znát, že Pražané hrají v přesile, mýlil se. Deset minut po návratu na hrací plochu totiž hosté málem vyrovnali 1:1, když jen těsně minul slávistickou svatyni Rani Khedira. Následně Awoniyi sice vstřelil branku, ale ta mu nebyla uznána VARem kvůůli ofsajdu, regulérně hosté vyrovnali až v 70. minutě, kdy se z bezprstřední blízkosti trefil Kevin Behrens.

Přeci jen to ale byli Pražané, kterým se v závěru zápasu podařilo strhnout výsledek na svou stranu. Nejprve v 84. minutě dorazil do branky odražený míč do prostoru před berlínskou branku Jan Kuchta a čtyři minuty na to pak pojistil tři body z tohoto utkání pro Slavii Schranz, jeenž využil Krmenčíkovy přihrávky. Slavia tak tedy vyhrála na úvod Evropské konferenční ligy 3:1.

Pilař vystřelil pro Jablonec cennou výhru nad Kluží

Že to pro pohárově daleko zkušenější Kluž nebude na severu Čech nic jednoduchého, to poznali hosté hned od úvodního hvizdu. Svěřenci trenéra Petra Rady totiž na svého soupeře vyrukovali tlakem a už v 6. minutě tak poprvé zahrozili. Akci, kterou zařídil Václav Pilař, zakončoval z ideální pozice Pleštil, ovšem ten tehdy nakonec přestřelil branku. Aktivní Pilař se hostům připomněl zase za chvíli, kdy tentokrát sám zakončoval. Proti němu se ale pro změnu vytáhl svým zákrokem gólman Balgradean. Když se psala 22. minuta utkání, do šance se pro změnu dostal Zelený, ale ani on neskóroval.

Aktivita ze strany Jablonce byla vidět i ve druhé půli, navíc k větší aktivitě Severočechů přispěla i 51. minuta, kdy byl vyloučen hostující Mario Camora. Tehdy také díky tomu zahrával Jablonec penaltu, ke které se postavil Pilař a ten byl tak za svou aktivitu odměněn gólem, 1:0. Deset minut na to mohli vést Severočeši o dvě branky, kdyby se ovšem opět v zápase trefil z velké šance Pleštil, tentokrát se mu naskytla střela z voleje.

Šampion z Rumunska vystrašil jabloneckou Střelnici nejvíce v 65. minutě, kdy Rachid Bouhenna zahrával volný přímý kop, ale ani tehdy se hostům překonat gólmana Hanuše nepodařilo. Skóre už se tak do závěrečného hvizdu nezměnilo a Jablonec tak slaví překvapivou pohárovou výhru.

Konečné výsledky zápasů 1. kola základních skupin Evropské konferenční ligy UEFA (16.9.2021):

SKUPINA A:

Maccabi Tel Aviv - Alaškert 4:1 (3:1)

13. Perica, 32. Kanichowsky, 45 + 3. Dan Biton, 72. Hozez - 17. Embaló

Helsinky - LASK Linec 0:2 (0:1)

Branky: 17. Marešič, 89. Monschein

SKUPINA B:

Flora Tallinn - Gent 0:1 (0:0)

Branka: 54. Lemajič

Anorthosis Famagusta - Partizan Bělehrad 0:2 (0:1)

Branky: 42. Menig, 68. Gomes

SKUPINA C:

AS Řím - CSKA Sofia 5:1 (2:1)

Branky: 25. a 62. Pellegrini, 38. El Shaarawy, 82. Mancini, 84. Abraham - 10. Carey

Bodö/Glimt - Luhansk 3:1 (0:0)

Branky: 48. Saltnes, 49. Solbakken, 60. Pellegrino - 90. + 1. Gromov

SKUPINA D:

Randers - Alkmaar 2:2 (1:2)

Branky: 27. Piesinger, 69. Graves - 24. Clasie, 34. Pavlidis

Jablonec - Kluž 1:0

Branky: 51. Pilař (z pen.)

SKUPINA E:

Maccabi Haifa - Feyenoord Rotterdam 0:0

Slavia Praha - Union Berlín 3:1

Branky: 18. Bah, 84. Kuchta, 88. Schranz - 70. Behrens

SKUPINA F:

Slovan Bratislava - FC Kodaň 1:3 (1:2)

Branky: 21. Henty - 18. a 67. (z pen.) Wind, 41. Stage

Lincoln Red Imps - PAOK Soluň 0:2 (0:1)

Branky: 45. + 2. Akpom, 56. Mitrita

SKUPINA G:

Rennes - Tottenham 2:2 (1:1)

Branky: 23. Tait, 72. Laborde - 11. Bade, 76. Höjbjerg

Mura - Arnhem 0:2 (0:1)

Branky: 30. Tronstad, 69. Darfalou

SKUPINA H:

Kajrat Almaty - Omonia Nikósie 0:0

Karabach - Basilej 0:0

Sparta měla v Kodani potíže dostat se do příležitostí, nakonec odváží cenný bod

Vstup do úvodního zápasu pražské Sparty v Evropské lize na hřišti Bröndby Kodaň se nepovedl úplně podle představ svěřenců Pavla Vrby. Stačilo pár vteřin od úvodního hvizdu k tomu, aby se domácí dostali do velké šance, Andreas Bruus v ní ale jen naštěstí těsně minul levou tyč sparťanské branky. Poprvé se naopak Pražané dostali do příležitosti po devatenácti minutách hry, kdy hlavičkoval Hancko, ale na gólmana Hermansena si nepřišel.

Na další příležitost si sparťané museli počkat až do 80. minuty, kdy se do šance dostal opět Dávid Hancko. Ten poté, co mu míč dosedl na hlavu po centru od Karlssona, jen vystrašil gólmana Hermansena, ale překonán opět nebyl. Jinak těch šancí příliš nebylo ani na jedné straně a tak se nikdo nakonec nemohl divit, že duel skončil bezbrankovou remízou.

Konečné výsledky zápasů 1. kola základních skupin Evropské ligy UEFA (16.9.2021):

SKUPINA A:

Glasgow Rangers - Lyon 0:2 (0:1)

Branky: 23. Ekambi, 55. Tavernier (vl.)

Bröndby Kodaň - Sparta Praha 0:0

SKUPINA B:

PSV Eindhoven - San Sebastian 2:2 (1:2)

Branky: 32: Götze, 54. Gakpo - 34. Januzaj, 39. Isak

Monako - Sturm Štýrský Hradec 1:0 (0:0)

Branka: 66. Diatta

SKUPINA C:

Leicester - Neapol 2:2 (1:0)

Branky: 9. Perez, 64. Barnes - 69. a 87. Osimhen

Spartak Moskva - Legia Varšava 0:1

Branka: 90. +1. Larim Kastrati

SKUPINA D:

Olympiakos Pireus - Antverpy 2:1 (0:0)

Branky: 52. El-Arabi, 87. Reabciuk - 75. Samatta

Eintracht Frankfurt - Fenerbahce Istanbul 1:1 (1:1)

Branky: 41: Lammers - 10. Özil

SKUPINA E:

Galatasaray Istanbul - Lazio Řím 1:0 (0:0)

Branka: 67. Strakosha (vl.)

Lokomotiv Moskva - Marseille 1:1 (0:0)

Branky: 89. Kerk - 59. Ünder (z pen.)

SKUPINA F:

Midtjylland - Ludogorec Razgrad 1:1 (1:1)

Branky: 3. Isaksen - 32. Despodov

Crvena zvezda Bělehrad - Braga 2:1 (0:0)

Branky: 75. Rodič, 85. Katai - 76. Galeno

SKUPINA G:

Leverkusen - Ferencváros Budapešť 2:1 (1:1)

Branky: 37. Palacios, 69. Wirtz - 8. Mmaee

Betis Sevilla - Celtic Glasgow 4:3 (2:2)

Branky: 35. a 53. Juanmi, 32. Miranda, 51. Iglesias - 15. Ajeti, 27. Juranovič, 87. Ralston

SKUPINA H:

Dinamo Záhřeb - West Ham United 0:2 (0:1)

Branky: 22. Antonio, 51. Rice

Rapid Vídeň - Genk 0:1 (0:0)

Branka: 90. + 2. Onuachu