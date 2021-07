Slavia ve 3. předkole LM může zamířit do Maďarska nebo Litvy, Sparta se může utkat s Monakem

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Přestože české fotbalové kluby teprve do pohárové Evropy tento týden vstouí, již toto pondělí se ve švýcarském Nyonu rozhodlo o tom, s kým se utkají čeští účastníci ve 3. předkolech nejjen Ligy mistrů, ale i Evropské ligy. Zatímco ve 3. předkole Ligy mistrů se poprvé představí mistrovská Slavia a může se k ní po postupu přes Rapid Vídeň přidat i pražská Sparta, která by pak podle pondělního losu mohla narazit na daleko těžšího protivníka, AS Monako. Pokud se svěřencům kouče Pavla Vrby nepodaří dostat se do 3. předkola Ligy mistrů, bude ječekat stejná fáze kvaliikace o Evropskou ligu a v ní by mohla narazit na kyperskou Famagustu. Co se týče sešívaných, ti vědí, že zamíří buď do Maďarska (Ferencváros Budapešť) či do Litvy (Žalgiris Vilnius). Své možné soupeře se pak dozvěděl i Jablonec, který se poprvé ukáže ve 3. předkole Evropské ligy, kde by tak mohl narazit buď na skotské Celtic Glasgow nebo dánský Midtjylland.