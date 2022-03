Praha je zase sešívaná. Slavia ovládla 302. derby a porazila Spartu 2:0

Do derby poslal kouč Slavie Jindřich Trpišovský základní sestavu se dvěma překvapivými změnami. V brance jednak nastoupil Ondřej Kolář a po dlouhých 13 měsících bez fotbalu se fanouškům na hřišti představil soper David Hovorka.

Derby se pochopitelně nikdy nehraje v rukavičkách a že to nebude ani tentokrát nikterak snadný zápas pro rozhodčího, kterým byl tentokrát polský sudí Marciniak, to už byol patrné hned od úvodu zápasu. Ostrými zákroky nešetřili fotbalisté ani na jedné straně. Polský muž s píšťalkou sice zpočátku zůstával klidný, vše ale změniála třináctá minuta utkání, kdy Krejčí mladší zajel ostře do Sora a to už se řešilo žlutou kartou. Navíc z toho byla mela několika hráčů, které musel Marciniak o sebe odtrhávat.

Jako první měla větší příležitost v zápase Sparta, to se totiž do zakončení už už dostával Haraslín, ovšem včas ho stačil zablokovat Jurásek. Daleko větší šance ale měli domácí krátce po půlhodině hry. Nejdříve se pokoušel o otevření skóre Sor, jehož ale výtečným zákrokem vychytal gólman Holec, za chvíli se Jurásek odhodlal ke střele z dálky, kterou ale orazítkoval jen tyč.

Když běžela 41. minuta, to už slávisté byli ve své snaze vstřelit gól daleko úspěšnější. Tehdy Bah přehrál Haraslína, jenž se marně dožadoval faulu, následně dánský legionář ve službách Slavie proběhl levou stranou hřitě až nacentroval před branku, kde našel Lingra, který pak hlavičkou usměrnil míč za Holcova záda, 1:0 pro Slavii.

Hra Slavie šla poté do větších obrátek a nic na tom nezměnila ani zlepšená hra sparťanů po návratu na hřiště ze šaten. Na začátku druhé půle totiž domácí přežili sparťanskou šanci, kdy se z ostrého úhlu rozhodl tvrdě zakončovat Pešek, ale na gólmana Koláře si nepřišel. Postupem času to však byli domácí, kteří drželi častěji balón na svých kopačkách a jasně tak udávali tempo zápasu.

To bylo narušeno v 83. minutě, kdy musel být duel na několik minut přerušen kvůli hořící sedačce ve sparťanském sektoru a následném zásahu policie.

Proto tak po deevadesáti minutách přišlo stejné nastavení jako v týdnu v pohárovém zápase Sparty proti Jablonci, tedy dalších jedenáct minut. Tentokrát to ale Sparta nedokázala využít nikterak podle svých představ a byla to na opak Slavia, která v něm ještě zvýšila vedení. Tecl vyzval tehdy do brejku Schranze a slovenský fotbalista nejprve obešel vyběhnuvšího Holce, aby pak zakončil do prázdné branky, 2:0.

Sparťané navíc dohrávali o deseti, když musel předčasně ze hřiště zraněný Panák, jenž chvíli před tím se svou utěšenou pumelicí z dálky marně snažil zdramatizovat duel. Kouč Vrba navíc mezi zraněné po tomto zápase nově přivítá i Hancka.

Po dvou porážkách v řadě (na podzim v lize, kdy prohrála po dvanácti zápasech a letos v únoru v poháru) se tak tedy díky vítězství Slavie Praha zase oblékla do sešívaných barev.

Fortuna liga - 24. kolo:

Slavia Praha - Sparta Praha 2:0 (1:0)

Branky: 41. Lingr, 90.+ 2. Schranz