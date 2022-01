Slavii bude chybět v úvodu přípravy Olayinka. Nigérijec míří na mistrovství Afriky

Dočasný kouč nigérijského národního týmu Augustine Eguavoen se rozhodl k povolání Olayinky poté, co se nedávno ztratil možnost využít útočníky Emmanuela Dennise z Watfordu a Victora Osimhena z Neapole. Připomeňme, že letošní mistrovství Afriky se koná v Kamerunu a to od 9. ledna do 6. února.

Samotný Olayinka neskrývá v žádném případě radost z toho, že bude na takovéto vrcholné akci reprezentovat svou zemi. "Jsem opravdu nadšený, pro mě je to splněný sen. Na turnaj se hodně těším, nemůžu se dočkat, až do toho dám všechno," nechal se slyšet otbalista, který doposud ve své kariéře jen dvakrát oblékl reprezentační dres.

Nigérie bude chtít na nadcházejícím africkém šampionátu obhajovat svůj triumf z roku 2019. Ve skupině narazí na Egypt, Súdán a Guineu-Bissau.