Slovácko hrálo sympaticky a nakonec doma s Fenerbahce remizovali, Slavia se nadřela

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Slovácko i Slavia nastoupily ke svým odvetám 3. předkol. Zatímco prvně jmenovaný klub z uherskohradišťska hrálo v rámci Evropské ligy domácí odvetu s Fenerbahce Istanbul, přičemž po prvním zápase (0:3 pro Istanbul) bylo jasné, že postup už z toho nebude, Pražané odletěli ke svému odbvetnému duelu 3. předkola Evropské konferenční ligy do Atén, kde se střetli s tamními Panathinaikos. Co se týče Slovácka, doma nakonec předvedlo sympatický výkon, ze které vzešla nakonec cenná remíza 1:1 s tureckým velkoklubem. Pro klub to znamená, že bude bojovat jen o Evropskou konferenční ligu.O t dál bude bojovat ve 4. předkole i Slavia, jelikož tam postoupila po remíze 1:1, o kterou se v nastaveném čase po těžké šichtě postaral Jurečka.