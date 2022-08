Slovácko je blízko historickému postupu do skupin, Slavia bude doma v odvetě otáčet

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Ve čtvrtek pokračovaly boje o evropské poháry, tentokráte mimo jiné i 4. předkolem Evropské konferenční ligy, kterého se účastní i dva české kluby a to Slovácko a pražská Slavia. Oba půjdou do odvet, která jsou na programu příští týden, s rozdílnou náladou a výsledkem. Zatímco klub z Uherského Hradiště po velmi sympatickém výkonu přehráli před domácím publikem AIK Stockholm 3:0 a už zbývá jenom ta odveta k tomu, aby poprvé v historii Slovácko postoupilo do skupiny evropského poháru, pražská Slavia v Polsku s tamní Čenstochovou prohrála 1:2 a bude muset tak zvládnout domácí odvetu k tomu, aby si zahrála na podzim na evropské scéně.