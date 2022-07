Slovácko nebude stát už jen na jednom vlastníkovi. Do Hradce mezitím Dědek nemíří

Nový v klubu Slovácka tak není jen předseda představenstva, kterým se tedy stal Vítězslav Skopal, ale zároveň bude vedení uherskohradišťského klubu nově doplněno o místopředsedu Stanislava Knotka a dalšího člena představenstva Petra Pojezného.

"S panem Zemkem jsme se shodli na prioritách a další budoucnosti klubu, nastavení spolupráce tak bylo pouze formální záležitostí. Jsem velmi rád, že mohu propojit Solar Global s takovým hráčem, jako je 1. FC Slovácko," uvedl ke svému vstupu do klubu Skopal, přičemž dosavadní vlastník Zdeněk Zemek ho doplnil: "Naším cílem je, abychom hráli stabilně v horní části ligové tabulky, aby ligové poháry nebyly jenom náhoda, ale aby se staly běžnou součástí každodenního života klubu. Chceme výrazně posílit a podporovat mládež jako základnu klubu."

Připomeňme, že Zemek přišel do Slovácka poprvé již v roce 2007. Tehdy se ještě jednalo o druholigový klub, který měl ale existenční problémy a právě Zemek klub od nich zachránil.

Město oznámilo zájem Petrta Dědka, ten ale fo fotbalovéhob Hradce Králové nakonec nejde

V tomto týdnu se ještě hojně skloňovalo jméno podnikatele Petra Dědka. Ovšem nikoli v jeho tradiční hokejové angažovanosti, jelikož je znám coby majitel hokejových Pardubic a nejostřejší kritik tuzemských hokejových poměrů, ale v souvislosti s jeho možným příchodem do fotbalového klubu Hradce Králové. Alespoň samo město mluvilo o zájmu jeho firmy D&D ELEKTROMONT, kterou spoluvlastní s dalším podnikatelem Vlastimilem Sehnalem.

Sám Dědek ale nakonec na svém twitterovém účtu popřel, že by se chtěl vedle hokeje abngažovat i ve fotbale. "Chci vyvrátit a ukončit spekulace o zájmu vstupovat do hradeckého fotbalu, které se dnes objevily v médiích. Je to nesmysl. Nemáme zájem ani o účast ve výběrovém řízení na provozovatele stadionu," napsal konkrétně.

Východočeský prvoligový klub, který byl v minulé sezóně taktéž kometou ročníku, jež potrápila nejednoho favorita a prezentovala se sympatickým fotbalem, by však možná příhod podobného investora potřeboval. V posledních měsících hradečtí řeší výstavbu svého nového stadionu. Ten by měl být hotový v červnu 2023, ale mají s ním nejen administrativní problémy, ale promlouvá do něj i stoupající ceny stavebních materiálů.

A není náhoda, že město mělo oslovit právě Dědkovu firmu D&D ELEKTROMONT. Právě ta je totiž spolu se společnostmi Strabag a Geosan Group v jednom koncorsiu, které má na starost právě výstavbu hradeckého stadionu.

Vypadá to tedy, že nejblíže ke vstupu do hradeckého klubu mají další tři zájemci Bestsport, Kometa Group a Vítkovice Aréna. Další zájemci se mohou městu Hradec Králové přihlásit a zároveň se tak tím přihlásit i do předběžných tržních konzultací nejpozději do 7. srpna. Až skončí zmiňované tržní konzultace, ze strany města přijdou na řadu nastavení konkrétních podmínek a požadavků ve výběrovém řízení na provozovatele nové arény. Ta mimochodem město stála nezdaněných 631 milionů korun.