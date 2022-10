Slovácko ztratilo naděje na postup. V dohrávce Konferenční ligy prohrálo s Kolínem

Prakticky od momentu, kdy byla dohrávka zahájena autovým vhazováním německého celku, se oba týmy uchýlily k ostrému tempu, přičemž se tak hrál fotbal ze stany na stranu. Dlouho se však čekalo na první velké šance. Po uběhnutí první půhodiny hry se do ní dostával Kalabiška poté, co se k němu balón snesl po dlouhém nákopu, ovšem jeho akci záhy zastavil asistent rozhodčího kvůli ofsajdu. Hned z protiútoku se snažil ohrozit branku domácích Adamjan, jenž byl ale ubráněn.

Krátce před poločasem ve 42. minutě byl blízko k otevření skóre za domácí Duskí, k němuž se míč dostal po Tomičově centru, nacházel se však v takovém úhlu, ze kterého dokázal trefit jen tyč.

Pět minut po startu druhé půle se Slovácko strachobvalo o průběžný bezbrankový stav poté, co po kontaktu Trávníka s Adamjanem sudí odpískal penaltu. K té se postavil kolínský kapitán Kainz, jenž ji směřoval k levé tyči ze svého pohledu, ovšem k té straně se rozhodl skočit i gólman Filip Nguyen a zneškodnil tak tento pokutový kop. Ten rozvířil emoce na obou stranách a to do té míry, že žlutou kartu následně viděli oba trenéři.

Ústřední postavou se v dalších minutách stal domácí veterán Milan Petržela, kterého bylo plné hřiště a v 61. minutě se taktéž dostal do příležitosti. Tehdy ale z hranice velkého pokutového území jen těsně přestřelil. V 73. minutě se na druhé straně po čae opět ukázal Adamjan, ale i tentokrát zůstal gólman Nguyen nepřekonán. Proti Nguyenovi pak o šest inut později neuspěl ani Duda, slovenský fotbalista ve službách Kolína nad Rýnem, jenž na hřiště přišel jako střídající hráč.

Připomněl se však znovu v 82. minutě, kdy se postavil k rozehrání druhé nařízené penalty proti Slovácku po střetu Kohúta s Tissegem. A byl to právě Duda, který už tuto penaltu dokázal proměnit, 1:0 pro Kolín.

O emoce na hřišti nebylo skutečně ouze až do závěrečného hvizdu. Schirí mohl ještě vedení hostů navýšit, trefil ale tyč. Následoval obrovský tlak Slovácka usilující o vyrovnání a tudíž tak návrat naděje na postup ze skupiny. Tento tlak ale skončil bezvýsledně a tak je jasné, že tento duel byl na delší čas posledním domácím duelem Slovácka na evropské scéně.

Konečný výsledek zápasu skupiny Evropské konferenční ligy UEFA (28.10.2022):

1. FC Slovácko - Kolín nad Rýnem 0:1 (0:0)

Branka: 82. Duda (z pen.) Rozhodčí: Kruašvili - Varamišvili, Pipia (všichni Gruz.). ŽK: Trávník, Kohút, Daníček, Hofmann, Svědík (trenér) - Adamjan, Huseinbasič, Schindler, Duda, Kilian, Baumgart (trenér). Diváci: 7 333

Sestavy:

Slovácko: Nguyen - Tomič, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Daníček, Havlík - Petržela (69. Holzer), Trávník (58. Kohút), Duskí (85. Vecheta) - Mihálik. Trenér: Svědík

Kolín: Schwäbe - Schindler, Kilian, Hübers, Pedersen - Huseinbasič, Martel, Schirí, Kainz (73. Duda) - Dietz (61. Tigges), Adamjan (73. Maina, 90. Schmid). Trenér: Baumgart