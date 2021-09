Smolař Jankto. Krátce po přestupu do Getafe se český reprezentant v jeho dresu zranil

Je to ještě o to větší smůla pro českého fotbalistu, že ze zápasu s Vallecanem odstoupil poté, co si toto své nejnovějš zranění přivodil sám bez cizího zavinění. Stalo se tak po rozehrání rohového kopu, po kterém se ocitl ve vápně soupeře, ovšem pak mu nešťastně podklouzla noha a to tak, že se pak bolestí svíjel na hrací ploše.

Nebyl to nijak dobrý pohled na českého hráče, jenž se ihned chytl za levou nohu a začal bušet do trávníku. Poté, co k němu přišel klubový lékař, bylo jasné, že duel pro Jankta předčasně skončil a že se tak jen tak na hřiště zpátky nevrátí. Navíc musel být ze hřiště odnesen na nosítkách.

Poslední informace hovoří o tom, že Jankto bude mít problém s kolenem nebo holenní kostí.

Připomeňme, že do Getafe přestoupil Jakub Jankto před touto sezónou ze Sampdorie Janov.