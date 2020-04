Snižování platů fotbalistů v Česku pokračuje. Přidala se Sparta i Budějovice

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Poté, co se v předešlých dnech odhodlaly ke snižování platů svých fotbalistů prvoligové kluby jako Jablonec, Mladá Boleslav, Zlín a Ostrava a také druholigové Brno, se ke stejnému kroku rozhodly další dva prvoligové kluby. A to pražská Sparta s Českými Budějovicemi. Zatímco Pražané se dohodli na snížení platů s platností od 1. dubna at o o 20 až 30 procent podle výše fixní částky měsíční výplaty, jihočeská dohoda mezi vedením a hráči se vztahuje dokonce k březnovým odměnám, přičemž se snižování týká nejen platů u fotbalistů, ale i dalších zaměstnanců klubu včetně generálního manažera.