Snižte počet účastníků Premier League! Co si ještě dva anglické velkokluby přejí?

V reakci na návrh Liverpoolu a Manchesteru United se vedení anglické Premier League nechalo slyšet, že by to kolébce fotbalu nemuselo vůbec prospět. "Anglický fotbal je nejsledovanější na světě a má dynamickou a konkurenceschopnou ligovou strukturu, která budí zájem po celém světě," stojí konkrétně v prohlášení vedení anglické Premier League.

Pokračovalo v něm pak, že by bylo za širší debatu o takovýchto případných změnách v anglickém fotbale. "Abychom tuto pozici udrželi, je třeba, abychom všichni spolupracovali. Premier League i Fotbalové asociace podporují rozsáhlou diskusi o budoucnosti hry, včetně jejích soutěžních struktur, kalendáře a financování, zejména s ohledem na dopady koronaviru. Fotbal má mnoho zúčastněných stran, proto by se to mělo dít těmi správnými kanály, které umožní přispět všem."

V návrhu Liverpoolu a Manchesteru united se počítá s tím, že by v novém formátu Premier League mělo hned dvět klubů zvláštní hlasovací právo při řešení některých situací. Mělo by jít o ty kluby, které by byly nejdéle v elitní anglické soutěži.

Není však pravděpodobné, že by tyto navrhované změny v nejbližší době prošy, neboť by pro ně muselo hlasovat 14 ze současných 20 účastníků Premier League. Jak totiž uvádí server BBC, v úvodní sezóně nového formátu Premier League by musely ze soutěže sestoupit hned pět mužstev a to je především ten důvod, proč by návrhy neprošly.

K návrhům slavných velkoklubů se vyjádřili i zástupci britské vlády, konkrétně ministr kultury a sportu Oliver Dowden. Podle něj se jedná ze strany těchto klubů o snahu chopit se moci. "Jsem k tomu trochu skeptický. Pokud budou tyhle zákulisní dohody pokračovat, budeme se muset podívat na základní správu fotbalu. Po tom, co jsem viděl, se mi to zdá ještě naléhavější," řekl v rozhovoru pro Sky News.

Dodejme, že návrh Liverpoolu a Manchesteru United se týká i budoucnosti druhé ligy. V té by i nadále zůstalo 24 klubů, druhá liga by však získala 25% z ročního příjmu od Premier League, stejně jako okamžitou platbu ve výši 250 milionů liber směřující do záchranného fondu.