Španělská liga s fanoušky na tribunách zase až v roce 2021, říká vysílatel La Ligy

"Nejméně rok potrvá, než se objeví vakcína. Nemůžeme předtím nikoho vystavit riziku. S 20 tisíci diváky na stadionu je nemožné dodržet požadované rozestupy. Tvrdím, že rok 2021 nezačneme s fanoušky na stadionech, pokud světoví vědci nepřekvapí a nepředstaví do té doby přístupnou vakcínu. Vědci ale tvrdí, že je to nemožné," prohlásil konkrétně španělský podnikatel Roures.

Jak vedení La Ligy, tak i Španělské fotbalové federace (RFEF) se v předešlých dnech nechala slyšet, že si přejí dohrání aktuálně přerušené sezóny soutěže, přičemž podle šéfa La Ligy Javiera Tebase by se liga mohla znovu rozehrát buď ke konci května nebo během června. Před pár dny ale samotní fotbalisté vyjádřily obavy z návratu na hřiště a chtějí se s nimi obrátit na ministerstva vnitra a zdravotnictví.

Peníze jsou pochopitelně jako všude v současném světě vždy na prvním místě a tak není divu, že dohrání španělské ligy by zabránilo velkým finančním ztrátám. Pokud by se soutěž předčasně ukončila, mohla by se ztráta z toho plynoucí dostat až na miliardu eur (v přepočtu přes 27,5 miliardy korun). Už tak bude jistě ztráta kvůli prázdným tribunám, kluby kvůli neprodaným vstupenkám totiž přijdou o zhruba 300 miliard eur (přes 8,2 miliardy korun).

Podle Rourese pak aktuální pandemie koronaviru jistě promění fotbalový přestupový trh a to v tom, že už se nebudou kupovat hráči nedozírných cen. Třeba takový nákup Antoinea Griezmanna, jehož loni v létě koupila Barcelona z Atlética Madrid za 120 milionů eur (zhruba 3,3 miliardy korun), či nákup Joaa Felixe, který přišel naopak do Atlética Madrid z Benficy Lisabon a to za 126 milionů eur, už nebude po odeznění pandemie koronaviru, po které bez pochyby přijde ekonomická krize, možný. "I když se tato sezona dokončí, kluby přijdou o hromadu peněz. A budou o ně nadále přicházet. Jestliže na stadionech nebudou fanoušci, vypadnou klubům příjmy ze vstupného. To znamená, že si hráči nevydělají tolik a uvidíme konec bláznivých přestupních částek. Ostatně už skončily. Podle mě je to pozitivní, protože šéfové klubů přestanou utrácet," řekl Roures.

Připomeňme, že právě Španělsko je v počtu nakažených koronavirem nejvíce zasaženou zemí v Evropě, přičemž takových je v zemi přes 213 000 lidí. Z nich pak zemřelo na nemoc COVID-19 přes 22 000 lidí, což je druhý největší úmrtnost v Evropě na tuto nemoc hned po Itálii.