Sparta před dětmi na trávníku vládla, Rangers porazila 1:0. Slavia ani Jablonec neuspěly

Že to budou spíše sparťané, kteří budou v duelu se skotskými Rangers tahat za delší konec provazu, bylo znát hned od jeho začátku. Již v 11. minutě se letenští dostali do první příležitosti, vbe které se objevil Pešek, jeho střelu zpoza vápna mířící do pravého horního rohu branky ale dokázal gólman McGregor vytáhnout. Za pět minut pro změnu ohrozili branku soupeře i hosté, hlavička Ariboha ale Nitu nepřekvapila.

Poprvé se mohlo výhradně dětské publikum na Letné, kam nemohli dospělí fanoušci kvůli trestu od UEFA za rasismus, rozradostnit ve 25. minutě, kdyby ovšem tehdy uspěl Minčev. Naštěstí to pro sparťany netrvalo nikterak dlouho a za chvíli šli domácí skutečně do vedení. Ve 30. minutě totiž Pražané zahrávali rohový kop a to tak precizně, že hlavičkující Hancko dokázal dotat míč za brankovou čáru. Protože šlo o těsnou situaci, gól musely potvrdit až hodinky rozhodčího.

I po přestávce byla ze strany Spartě k vidění očividná aktivita. I ve druhé půli se tak do šance dostal Pešek, tentokrát však trefil břevno branky skotského klubu. Hned na to měli na druhé šance hosté díky hlavičce Baloguna, Nita však opět nepřekonán. Poněkud divočejší úvod druhé půle pokračoval další šancí Minčeva, jenž střílel jen těsně vedle levé tyče. V 56. minutě pak mohl pojistit sparťanské vedení Haraslín, ten ale střílel doprostřed branky a gólman McGregor tak neměl velkou práci se zlikvidováním této střely. Když zbývala do závěrečného hvizdu čtvrthodina, rozhodčí vytasil druhou žlutou kartu v zápase pro Čechy nechvalně známému Glenu Kamarovi,jenž se tak musel ze hřiště předčasně poroučet.

V závěru zápasu se mohli hosté radovat málem z vyrovnání, ale naštěstíbyl v brance Sparty bezchybný Nita a protože ten přežil i následnou možnost Morelose, stav už se nijak nezměnil a na letné tak mohla vypuknout dětská radost jako na pískovišti či dětských hřištích.

Konečné výsledky zápasů 2. kola základních skupin Evropské ligy UEFA (30.9.2021):

SKUPINA A:

Lyon - Bröndby Kodaň 3:0 (0:0)

Branky: 64 a 71. Ekambi, 86. Aouar

Sparta Praha - Glasgow Rangers 1:0 (1:0)

Branka: 30. Hancko

SKUPINA B:

San Sebastian - Monako 1:1 (0:1)

Branky: 54. Merino - 16. Disasi

Sturm Štýrský Hradec - PSV Eindhoven 1:4 (0:1)

Branky: 55. Gorenc-Stankovič - 32. Sangare, 51. Zahavi, 74. Max, 78. Vertessen

SKUPINA C:

Neapol - Spartak Moskva 2:3 (1:0)

Branky: 1. Elmas, 90. + 4. Osimhen - 55. a 90. Promes, 80. Ignatov

Legia Varšava - Leicester 1:0 (1:0)

Branka: 31. Emreli

SKUPINA D:

Antverpy - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:0)

Branka: 90. + 1. Paciencia (z pen.)



Fenerbahce Istanbul - Olympiakos Pireus 0:3 (0:1)

Branky: 63. a 68. Masouras, 6. Soares

SKUPINA E:

Marseille - Galatasaray Istanbul 0:0

Lazio Řím - Lokomotiv Moskva 2:0 (2:0)

Branky: 13. Bašič, 38. Patric

SKUPINA F:

Ludogorec Razgrad - Crvena zvezda Bělehrad 0:1 (0:0)

Branka: 64. Kanga

Braga - Midtjylland 3:1 (0:1)

Branky: 55. (z pen.) a 90. + 5. Galeno, 62. Horta - 19. Evander (z pen.)

SKUPINA G:

Celtic Glasgow - Leverkusen 0:4 (0:2)

Branky: 25. Hincapie, 35. Wirtz, 58. Alario (z pen.), 90. + 4. Adli.

Ferencváros Budapešť - Betis Sevilla 1:3 (1:1)

Branky: 44. Uzuni - 17. Fekir, 76. Wingo (vl.), 90. + 5. Tello

SKUPINA H:

West Ham United - Rapid Vídeň 2:0 (1:0)

Branky: 29. Rice, 90. + 4. Benrahma

Genk - Dinamo Záhřeb 0:3 (0:2)

Branky: 45. + 3. (z pen.) a 67. (z pen.) Petkovič, 10. Ivanušec

Jablonec ani Slavia v Nizozemsku neuspěly

V rámci Evropské konferenční ligy se další dva čeští pohároví zástupci představili v Nizozemsku. Jablonec se ukázal na hřišti Alkmaaru, se kterým už se jednou v předkolech evropských pohárů v minulosti utkal a nedopadlo to tehdy vůbec dobře. To chtěl severočeský klub tentokrát změnit a výkon tomu nasvědčoval. Vždyť během prvního poločasu domácí tým k ničemu výraznému nepustil, naopak svěřenci kouče Petra Rady vyslali hned osm střel na soupeřovu branku.

Gól ovšem do konce poločasu nepadl, padla až v 54. minutě. Bohužel však padl do jablonecké sítě a to po rychlé akci, na jejíž konci byl islandský forvard Gudmundsson. O tři minuty později mohla smůla pro Jablonec směle pokračovat dál, naštěstí ale tehdy Karlsson jen těsně minul hlavičkou pravou tyč. V 63. minutě pak mohl svůj druhý gól vstřelit Gudmundsson, jenež mířil tentokrát do šibenice, ale brankář Hanuš se blýskl výtečným zákrokem. Nebezpečný Islanďan se ještě připomněl na začátku poslední desetiminutovky, kdy pro změnu trefil břevno jablonecké branky.

Severočeši tedy neodváží z Nizozemska ani bod, přestože k němu měli velmi blízko, kdy odražený balón od tyče ve vyložené šanci před prázdnou brankou selhal Nešpor, který se vůbec netrefil do míče.

V Nizozemsku se pak trápila ve čtvrtek večer i pražská Slavia, která nastoupila před vynikající atmosférou na stadionu Feyenoordu Rotterdam. Hned od začátku na Slavii domácí nastoupili takovým způsobem, že Pražané neměli v Nizozemsku chvíli čas, ale neměli pomalu ani míč na svých kopačkách. Několikrát se v úvodních minutách dostali hráči Rotterdamu do příležitostí před Mandousem a nakonec tak vše vyvrcholilo ve 14. minutě, kdy střelou k pravé tyči zpoza vápna překonal slávistického brankáře Kokcu, 1:0 pro Rotterdam.

A bylo ještě hůř pro sešívané. Ti totiž v bránění působil nadále dost zmateně a proto nebylo divu, že o deset minut později už domácí vedli o dvě branky. Tehdy se prosadil Linssen hlavičkou, 2:0. Ve 37. minutě pak stáli při Trpišovského svěřencích všichni svatí, když Sinisterra hlavičkou minul jen těsně pravou tyč Mandousovy branky.

Po obrátce bylo vidět, že kouč Trpišovský provedl hned několik změn v sestavě a ty rozhodně nepřišly vniveč. Hra se postupně vyrovnala a v 63. minutě to přineslo tolik kýžené ovoce. Z volného přímo kopu, jenž zprava zahrával Ševčík, se totiž tehdy prosadil hlavou Tomáš Holeš, 2:1. Poté byli blízko k vyrovnání Oscar i Schranz, ale ani jeden z nich nepřekonal brankáře Bijlowa.

Proto tak tedy výsledek 2:1 pro Feyenoord vydržel až do konce a Slavia tak tedy nenavázala na předešlou domácí výhru nad Unionem Berlín.

Konečnné výsledky zápasů 2. kola základních skupin Evropské konferenční ligy UEFA (30.9.2021):

SKUPINA A:

Alaškert - Helsinky 2:4 (1:1)

Branky: 24. Embalo, 90. + 3. Glišič - 8. a 63. Riski, 57. Valenčič, 90. + 4. Olusanya

LASK Linec - Maccabi Tel Aviv 1:1 (1:0)

Branky: 10. Horvath - 88. Šamir

SKUPINA B:

Gent - Anorthosis Famagusta 2:0 (1:0)

Branky: 28. Korrea (vl.), 81. Kums

Partizan Bělehrad - Flora Tallinn 2:0 (2:0)

Branky: 20. a 43. Markovič

SKUPINA C:

Luhansk - AS Řím 0:3 (0:1)

Branky: 7. El Shaarawy, 66. Smailing, 68. Abraham

CSKA Sofia - Bodö/Glimt 0:0

SKUPINA D:

Kluž - Randers 1:1 (0:1)

Branky: 68. Petrila - 41. Kamara

Alkmaar - Jablonec 1:0 (0:0)

Branka: 54. Gudmundsson

SKUPINA E:

Union Berlín - Maccabi Haifa 3:0 (1:0)

Branky: 33. Voglsammer, 48. Behrens, 76. Awoniyi

Feyenoord Rotterdam - Slavia Praha 2:1 (2:0)

Branky: 14. Kokcu, 24. Linssen - 63. Holeš

SKUPINA F:

PAOK Soluň - Slovan Bratislava 1:1 (1:1)

Branky: 9. Akpom - 15. Green

FC Kodaň - Lincoln Red Imps 3:1 (2:1)

Branky: 4. Diks, 45. + 2. Wind (z pen.), 52. Stage - 33. Rosa

SKUPINA G:

Tottenham - Mura 5:1 (2:0)

Branky: 68., 76. a 88. Kane, 4. Ali (z pen.) 8. Lo Celso - 53. Kous

Arnhem - Rennes 1:2 (1:0)

Branky: 30. Wittek - 54. Guirassy (z pen.), 70. Sulemana

SKUPINA H:

Omonia Nikósie - Karabach 1:4 (1:0)

Branky: 40. Lecjaks - 52. a 90. + 4. Kady, 73. Šejdajev, 79. Medvedev (z pen.)

Basilej - Kajrat Almaty 4:2 (3:0)

Branky: 21. a 40. Lang, 15. Arthur, 49. Ndoye - 65. Kante, 69. Alves (z pen.)