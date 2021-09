Sparta se utká s Glasgow Rangers. Právník Kamary tak varuje před cestou do Česka

Svoji obavu Anwar uvedl v rozhovoru pro britský bulvární deník Daily Record. "Bojím se o bezpečnost kohokoli, kdo cestuje do Prahy –⁠ hráčů a fanoušků," nechal se v něm slyšet konkrétně a pokračoval: "Bude to nebezpečné pro hráče a fanoušky. Myslím, že je to opravdu riskantní. Bál bych se o fanoušky, kteří by jeli bez lístků. Nemá cenu riskovat na vlastní pěst. Pěkný výlet by se mohl zvrhnout v tragédii. Mám podezření, že ti ultras by vyhledávali fanoušky Rangers, kteří by neměli šanci. Nejlepší, co mohou udělat, je zůstat v bezpečí doma."

Právě tento právník a aktivista, jenž je Skotem pákistánkého původu, pomáhal letos na jaře finskému záložníkovi tmavé pleti Glenu Kamarovi v kauze údajného rasismu ze strany slávistického obránce Ondžeje Kúdely. Ten nakonec od UEFA vyfasoval trest na deset zápasů a tím tak český reprezentant přišel o účast na mistrovství Evropy. To Kamara za napadení Kúdely v útrobách stadionu v Glasgow po osmifinále Evropské ligy dostal trest pouze třízápasový.

Kamara pak na sociálních sítích čelil nejedné výhrůžce ze strany českých fotbalových fanoušků. "Byli jsme svědky vyhrožování smrtí. Úřady tentokrát musí jednat opravdu tvrdě. Chtěl bych vidět velmi silně formulované prohlášení UEFA, které varuje před důsledky dalších potíží," řekl k tomu Anwar.

Jeho nejnovější vyjádření nadzvedlo šéfa fotbalové Slavie Jaroslava Tvrdíka. Ten na Twitteru připomněl řádění fanoušků Glasgow Rangers před zápasem s Lyonem tento týden ve čtvrtek, kdy posprejovali autobus francouzského klubu a zároveň k tomu napsal: "Absolutní ztráta soudnosti pana právníka. Nebo jsou jeho vyjádření ukázkou nové skotské kultury? UEFA by opravdu měla varovat, ale před fans Rangers."