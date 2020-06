Spartě se herně i výsledkově daří. Přesto její hráči tmavé pleti nechodí na děkovačky

Obránce Costa Nhamoinesu, záložníci Guélor Kanga a Georges Mandjeck a útočník Benjamin Tetteh. To je výčet hráčů Sparty tmavé pleti, kteří, i kdyby mohli být rádi za to, jak se klubu, ve kterém hrají, momentálně daří, nechodí na děkovačku se sparťanskými fanoušky. Stalo se tak i v úterý na Letné, kde se Pražané střetli ve skupině o titul s Ostravou, nad kterou po emotivních devadesáti minutách nakonec vyhráli 3:2.

Jen pro připomenutí, právě do tohoto utkání nastoupil nejprve do základní sestavy Sparty pouze Kanga patřící k největším oporám letenského celku a zároveň k nejlepším kanonýrům celé Fortuna ligy. Během utkání pak na hřiště z lavičky naskočili Benjamin Tetteh a Costa. Ti na zmiňované děkovačce tedy chyběli. Všiml si toho sportovní redaktor Dominik Hejbal. „Sparta poráží Baník 3:2. Děkovačka pod kotlem opět bez hráčů tmavé pleti...“ poznamenal. Už v předešlém domácím zápase s Libercem (4:1 pro Spartu) byl k vidění po zápase stejný obrázek.

„Je to věc, kterou určitě budeme řešit do dalšího zápasu. Nevím, jestli došlo k něčemu konkrétně při zápase, na co hráči reagovali, nebo jestli je to postoj, který nemá nic společného s děním včera na stadionu,“ uvedl k situaci v klubu jeho tiskový mluvčí Ondřej Kasík. Dodal, že se na to těchto hráčů, kteří dostali mimochodem ve středu volno, bude ptát.

Nejspíše jde o reakci černošských sparťanských fotbalistů na chování těch sparťanských příznivců, kteří na nedávném semifinále českého poháru, které hrála Sparta doma proti Plzni, rasisticky uráželi nejen Jeana-Davida Beauguela z Plzně, ale i jeho spoluhráče Joela Kayambu. První jmenovaný plzeňský hráč si pak stěžoval na trasparent na Letné hlásající „White Lives Matter“, tedy „na životech bílých záleží“. Ten je tak protipólem sloganu "Black Lives Matter", jenž vznikl v roce 2013 v USA na podporu černošských obyvatel, kteří se tam pracvidělně stávají oběťmi policejní brutality. „Nevím, co na to říct,“ okomentoval to pak Beauguel.

Sparťanský klub připouští špatné vztahy mezi hráči a fanoušky. Na Facebooku si s rasismem nedělají velkou hlavu

K transparentu "White Lives Matter" se pak vyjádřili sparťanští "ultras" na své facebookové stránce. Podle nich nebyl míněn nijak útočně, pouze to byla reakce na to, že se Sparta zapojila do celosvětové kampaně "Black Lives Matter". „Nemá nikoho diskriminovat ani urážet. Klub se v uplynulých dnech nesmyslně zapojil do kampaně ‚BLM‘, jež má bezpochyby politický přesah a nemá nic společného s fotbalem, Spartou ani naší zemí,“ píše se v jejich prohlášení a pokračuje se v něm: „Tento krok vnímáme jako velký přešlap ze strany managementu a razítko na rabování, žhářství a ohavností, které se ve jménu této kampaně odehrávají nejen v zámoří, ale i u nás na starém kontinentě.“

Tiskový mluvčí Sparty připouští, že vztah mezi hráči a fanoušky není zrovna ve Spartě neideálnější. „Naladění mezi tribunami a hráčským kádrem by mělo být jiné. Budeme se snažit, aby takové bylo. Oboustranně,“ uvedl.

Bude to ale fuška, pokud mají na Letné za cíl tento vztah dát do pořádku. Jak totiž ukazují mnohé komentáře sparťanských příznivců na sociálních sítích komentující postoj černošských sparťanů, rasismus mezi fanoušky jenom kvete. „Když se jim to nelíbí, tak můžou hrát někde jinde, šašci,“ začal nejprve debatu k tématu jeden z příznivců pod nickem "Moloch".

„Konečně normální Sparta na děkovačce,“ napsal pak další pod fotkou děkujících hráčů Sparty bílé pleti. „Vyřadit z kádru. Jenže na to nejsou koule...“ reaguje další z příznivců letenských. „Černí hráči nejsou lidi,“ přitvrdil jiný. „Černý rasisti,“ nechal se slyšet další.

Většina těchto komentujících se pak vymezuje proti tomu, aby Sparta byla součástí celosvětové kampaně "Black Lives Matter". „Ve chvíli, kdy se rozhodneme k nějaké antirasistické kampani – jako byla ta s Kubou Štáfkem, případně jsme měli nějakou komunikaci směrem k tribunám před zahájením téhle sezony, což už bude skoro rok – tak je to vždycky po úvaze víc lidí uvnitř klubu. Není to tak, že bychom tyto věci dělali nahodile. Nemáme důvod revidovat to, že jsme se ke kampani připojili,“ řekl k tomu Kasík.

Připomeňme, že v posledních týdnech se v celém světě rozjela tato kampaň zvláště poté, co byl koncem května v americkém Minneapolisu policií neadekvátním zákrokem zabit černoch George Floyd. A o rasismu na českých fotbalových stadionech se začalo mluvit především tehdy, když se rasistické posměšky objevily v posledním kole základní části ze strany olomouckých fanoušků na adresu plzeňského Jeana-Davida Beauguela. Za tyto výjevy nakonec musel hanácký klub zaplatit pokutu ve výši 120 000 korun.