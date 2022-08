Stejně jako pro Kuchtu. Cedidla dostal od disciplinárky dodatečně trest na pět zápasů

Právě kvůli této skutečnosti tak tento vyřčený trest pro Cedidlu nezačne platit ihned, ale až pět dní po jeho zveřejnění na úřední desce. Přestože tedy Cedidla přímo v zápase za tento svůj zákrok na slávistického záložníka Ewertona vyloučen nebyl, vzhledem k tomu, že se Ewerton na základě tohoto ostrého zákroku zranil, mohla disciplinárka začít s Cedidlou řízení.

Stejně jako měl i Kuchta, má i Cedidla právo se proti tomuto verdiktu odvolat a pokud tak učiní ještě před nadcházejícím 4. kolem, bude moct být k dispozici Zlínu v nedělním zápase proti Jablonci. Trest by tak v takovém případě začal až od 5. kola.

Připomeňme, že disciplinárka má Cedidlův zákrok na Ewertona za surovou hru a ta se podle disciplinárního řádu dělí nba tři kategorie. Tento zákrok nakonec byl zařazen do té druhé a to proto, že Ewerton kvůli zranění zápas nedohrál, konkrétně kvůli zraněnému kolennímu kloubu a postrannímu vazu. Mimochodem, právě kvůli této skutečnosti brazilská letní posila Slavie nebude k dispozici vršovickému klubu čtyři až šest týdnů.

Protože se tedy jednalo o druhou kategorii surové hry, hrozil Cedidlovi trest na dva až deset zápasů. Pokud by se jednalo dokonce až o takovou surovou hru, která by faulovanému hráči způsobila neschopnost výkonu sportovní činnosti na více než šest týdnů a nebo že byl omezený v obvyklém způsobu života na více než sedm dní, faulujícímu hráči by v takovém případě hrozila až dvouměsíční až osmnáctiměsíční stopka. K tomu by ještě mohl dostat finanční pokutu ve výši až čtvrtmilionu korun.