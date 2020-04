Štika české fotbalové ligy může mít nového majitele. Z autobazarového prostředí

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Nováček z Českých Budějovic v aktuální sezóně fotbalové Fortuna ligy 2019/20 svými výkony do doby přerušení soutěže pandemií koronaviru uchvacoval nejednoho tuzemského fotbalového fanouška a přestože nyní patří jihočeskému mužstvu kouče Davida Hořejše osmé místo, během sezóny se dokonce objevilo i na místě čtvrtém a možná se nikdo nemusí divit, že by klidně mohl pomýšlet na postup do Evropské ligy. A stejně tak se nemůže proto divit, že se objevují zájemci o koupi tohoto klubu. Jak totiž informuje sobotní vydání deníku Sport, právě klub Českých Budějovic by rád koupil Karel Kovář, šéf spoolečnosti Autodraft provozující autobazary, přičemž právě Karel Kovář by se tak stal novým klubovým majitelem. Tím je doposud od roku 2004 Miroslav Dvořák, předseda představenstva strojírenského holdingu Motor Jikov.