Sudí z odposlechů nebudou na zápasy delegováni, ujišťuje komise vedená Portugalcem

"Neřekl bych, že přicházím jako inkvizitor, ale jsem tu jako odborník na rozhodčí a jejich práci. Chci přispět k uklidnění situace v českém fotbale a obnovit důvěru jak fanoušků, tak klubů v český fotbal a práci českých rozhodčích. Mám velkou motivaci, abychom za pár měsíců měli co nejlepší výsledky," uvedl ve čtvrtek třiašedesátiletý bývalý portugalský rozhodčí Melo Pereira.

Připomeňme tedy, že se tento portugalský funkcionář UEFA dostal do čele nové rozhodcvské komise FAČR poté, co tu starou pod vedením Jozefa Chovance smetla ona zmiňovaná fotbalová kauza, jež vypukla loni v říjnu mimo jiné i zatčení již bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra. Nejnovější fotbalová kauza v Česku se týká nejen ovlivňování výsledků zápasů druhé a třetí ligy, ale i defraudace peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu a zasáhování do nominací sudích na jednotlivé zápasy.

"Probíhá vyšetřování, nezbývá nám než čekat na finální soudní rozhodnutí. FAČR začala vlastní interní šetření, které se týká jmen zmíněných v policejních odposleších a spisech. Bude se tím příští týden zabývat etická komise. Co se týče rozhodčích, kteří byli doteď zmíněni v těch materiálech, tak ti nebudou delegováni na zápasy. Asociace bude stejně postupovat u dalších jmen, která by se případně mohla objevit," pokračoval dále Melo Pereira.

Ten tak tedy vyřadil z listiny rozhodčích pro jarní část Pavla Královce, Pavla Rejžka a Petra Ardeleánua. To, jak nakonec bude vypadat finální podoba pro profesionální tuzemské fotbalové soutěže, bude známo až příští týden.

Dodejme, že Melo Pereira bude v komisi rozhodčích společně s dalšími třemi členy a to se zástupcem Ligové fotbalové asociace Tomášem Bártou, pravidlovým expertem Jiřím Kurešem a šéfem sudích v řídící komisi pro Moravu Janem Zahradníčkem.

"Nejdůležitější je, aby komise působila jako naprosto nezávislý orgán, který si nenechá ovlivňovat rozhodnutí nikým zvenčí. Doufám, že jsme se všichni poučili ze situace, která tu proběhla. Podobné skandály a korupce se odehrávají prakticky po celém světě a vždy je potřeba najít takové řešení, které by zabránilo opakování těchto situací. A právě o to nám jde," zakončil Melo Pereira.