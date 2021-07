Švýcaři podruhé penaltový rozstřel nezvládli a Španělé postoupili. Narazí na Italy

David Holub / EuroZprávy.cz

V pátek pokračovalo letošní fotbalové mistrovství Evropy prvními ddvěma čtvrtfinálovými zápasy. Jako první se v tento hrací den představili Španělé a Švýcaři. Ti se dostali mezi nejlepších osm mužstev turnaje překvapivě přes úřadující mistry světa Francouze, které dokázali vyřadit až po penaltovém rozstřelu v osmifinále. A do penaltového rozuzlení nakonec dospěl i jejich čtvrtfinálový zápas se Španělskem. Tentokrát ale v něm tak úspění nebyli a byl to tak naopak tým z Pyrenejského poloostrova, jenž se radoval z postupu do semifinále. V něm se utkají s Italy, kteří ve večerním duelu porazili v utkání hraném v rychlém tempu Belgii 2:1.