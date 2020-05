Tak přeci jenom fotbal s diváky? Epidemiolog připustil nově 500 osob na stadionech

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Dosud se počítalo s variantou, že by se restart fotbalové ligy u nás obešel bez diváků na tribunách, neboť se mluvilo o tom, že se každý fotbalový zápas budee konat s až 100 osobami na stadionu. Nyní ale epiddemiolog Rastislav Maďar potvrdil, že by na každém stadionu mohlo být nově až 500 lidí. Tudíž by se našlo dost míst i pro diváky na tribunách. „I na stadionu by mohlo být až 500 osob. Nicméně jen samotné fotbalové týmy a případně nějaký televizní štáb čítají více než sto osob,“ nechal se slyšet v rozhovoru pro Radiožurnál Rastislav Maďar.