Trenér Arsenalu Arteta i útočník Chelsea Hudson-Odoi. Koronavirus ohrožuje Premier League

"Je to velké zklamání. Podrobil jsem se testu okamžitě, jakmile jsem se začal cítit špatně. Vrátím se do práce, jakmile to bude možné," oznámil k situaci Arteta. Ten se s největší pravděpodbností nakazil v Řecku, kde nedávno htráli duel play-off Evropské ligy s Olympiakosem Pireus. Právě majitel tohoto řeckého celku Evangelos Marinakis byl taktéž nakažen. Nyní je tak otázka, jak to bude u týmu Wolverhamptonu, který nyní hrál v Řecku osmifinále Evropské ligy.

Kvůlůi pozitivnímu testu u Mikela Artety je tak v karanténě nejen celý A-tým Arsenalu, ale i jeho trenérský štáb a členové mládežnické akademie. "Je zřejmé, že nebudeme moci odehrát několik zápasů v plánovaných termínech," oznámilo ve svém prohlášení klubové vedení. Už ve středu tento týden se měl odehrát už před tím odložený duel Arsenalu s Manchesterem City.

Co se týče dalších evropských národních fotbalových soutěží, tak ve Francii, Německu a Španělsku se bude v následujících týdnech hrát před prázdnými tribunami, v nejzasaženější evropské zemi Itálii byla tamní Serie A přerušena minimálně do 3. dubna. A i tam se koronavirus objevil ve fotbalovém týmu. Konkrétně v Juventusu se koronavirem nakazil obránce Daniele Rugani.