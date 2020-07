Trest zrušen. Díky rozhodnutí CAS bude moct Manchester City hrát nadále poháry

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Letos v únoru to vypadalo, že by se anglický celek Manchester City musel následující dvě sezóny obejít bez evropských pohárů a to proto, že podle Evropské fotbalové unie UEFA porušil klub tzv. "finanční fair play" a licenční předpisy. Právě proti tomu se vedení klubu rozhodlo odvolat ke Sportovní mezinárodní arbitrráži (CAS) sídlící ve švýcarském Lausanne. Ta v pondělí nakonec trest ze strany UEFA zrušila, přičemž nadále ale platí, že by měl klub zaplatit za své pochybení pokutu. Místo původních 30 milionů eur (cca. 800 milionů korun) má ale nově zaplatit pouze 10 milionů eur (cca. 297 milionů korun).