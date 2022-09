Třetiligový Žižkov povede sparťanská legenda. Další exsparťan Kadlec pomůže v útoku

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Poté, co v minulé sezóně fotbalový Žižkov sestoupil až do třetiligové soutěže, nehodlá se tento pražský klub zdržovat v této soutěži nikterak dlouho a rád by co nejdříve zase postupil do tuzemské druhé nejvyšší soutěže. Proto tak není divu, že nyní klub oznamuje změny, které by mu k tomuto vysněnému cíli měly pomoct. Jednak ho bude trénovat nově sparťanská legenda Jiří Novotný, jenž dosud působil u žižkovské rezervy v pražském přeboru. Nejvěhlasnější posilou v kádru je pak další exsparťan útočník Václav Kadlec.