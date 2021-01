Tuchelovým nástupcem v Paris Saint Germain se stal skutečně Pochettino

Na svou zmiňovanou hráčskou kariéru v Paris Saint Germain, kde nastupoval v letech 2001 až 2003, zavzpomínal v úvodních slovech po podpisu smlouvy sám Pochettino. Díky tomu totiž ví, kam přesně se vrací. "Tento klub měl vždycky zvláštní místo v mém srdci. Mám na tu dobu krásné vzpomínky, především na jedinečnou atmosféru v Parku princů. Vracím se do klubu s velkými ambicemi a těším se na práci s jedněmi z nejtalentovanějších hráčů na světě," nechal se slyšet Argentinec, jenž v dresu PSG odehrál celkem 95 zápasů.

Tento stratég, jenž vedl v minulosti i Espaňol či Southampton, se nejvíce fanouškům zapsal do paměti svým působením v Tottenhamu, se kterým se mu předloni podařilo postoupit do finále Ligy mistrů, poprv v historii klubu. Ovšem jen několik měsíců na to, v listopadu roku 2019, byl z klubu odvolán.

Stejný osud potkal i již bývalého kouče PSG Thomase Tuchela. I jemu se loni povedl s PSG husarský kousek, tedy postoupit až do finále Ligy mistrů. V něm však Pařížané nestačili na suverénní Bayern Mnichov. A nyní taky v klubu končí. Přestože média mluvila o jeho konci už o Štědrém dni, vedení pařížského klubu Tuchelův konec oficiálně oznámilo až tento týden v úterý.

Tuchel tak odešel po dvou a půl letech, během kterých se mu s týmem PSG podařilo vyhrát francouzský titul a také francouzský pohár. Velkou zásluhu má na tom samozřejmě útočné duo Neymar a Kylian Mbappé. Jak už bylo řečeno, postoupil s mužstvem i do finále Ligy mistrů. V poslední době už se mu ale tolik nevedlo. Ve francouzské lize se PSG aktuálně nachází až na třetím místě za Lyonem a Lille. Co naplat, že ve svém posledním zápase na lavičce vyhrálo PSG jasně 4:0 nad Štrasburkem.

Na Mauricia Pochettina v nové roli, v roli kouče Paris Saint Germain, se budou moct fotbaloví fanoušci podívat příští týden ve středu, kdy je na programu ligový duel proti Saint Étienne.