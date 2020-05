Tvrdá kritika Ligové fotbalové asociace od Tvrdíka. Svoboda to podle něj nezvláldl

Podle slávistického bosse Jaroslava Tvrdíka je to Svobodova ostuda, že neinformoval kluby o podrobnostech blížícího se ligového grémia, které se bude konat v úterý 12. května a kde by se mělo rozhodnout mimo jiné o restartu ligy, jenž je stanoven na 25. května.

Vedle toho, že se Tvrdíkovi nelíbí skutečnost, že Dušan Svoboda nesvolal za dva měsíce, kdy se fotbal v Česku kvůli koronaviru nehraje, videokonferenci zástupců jednotlivých klubů, se také pozastavuje nad tím, že Svoboda uvedl, že v případě pozitivního nálezu bude muset na čtrnáctidenní karanténu pouze daná postižená osoba, nikoli celý tým a to navzdory prohlášení vládních expertů. "Jestliže vedení LFA bude prosazovat jakékoliv výjimky, bude to dělat na svoji odpovědnost a ponese za to právní následky. Absolutně není akceptovatelné přenášet odpovědnost na hráče a žádat po nich podpisy pod revers," řekl k tomu Tvrdík.

Jak známo, liga je přerušená v době, kdy je odehráno 24 kol základní části, přičemž vede Slavia a to o osm bodů před druhou Plzní. Další z papírových favoritů soutěže Sparta figuruje až na deváté příčce. Do konce základní části pak zbývá odehrát posledních šest kol, následovatt bude ještě nadstavba, tedy boj o titul, o záchranu a baráž. Podle Tvrdíka by liga nepokračovala, kdyby na vedoucí pozici nefigurovala jeho Slavia.

"Buďme upřímní, kdyby dnes Plzeň byla první a Sparta druhá, současné vedení LFA by ligu již bez diskuze s kluby dávno ukončilo. Motivem rozhodovacího procesu hrát za každou cenu je přesvědčení Plzně, že může předhonit Slavii, a ambice Sparty dostat se na pohárová místa," nechal se slyšet Tvrdík. "Nemám jim to dokonce ni za zlé. Jen přitom nesmí pošlapávat pravidla férové soutěže anebo hazardovat se zdravím hráčů," dodal.

Právě kvůli nezvládnutí koronavirové krize by měl Dušan Svoboda z LFA odejít. Mimochodem, onoho 12. května se bude volit jeho nástupce v čele asociace, neboť Svobodovi nyní končí mandát. "Měl by si rozmyslet, co vlastně chce. Jestli chce pokračovat ve vedení LFA způsobem, kterým ji řídil poslední dva měsíce, měl by raději od své kandidatury upustit," řekl Tvrdík, jenž tak připomněl i ten fakt, že Svoboda je vedle šéfa LFA i místopředsedou pražské Sparty a je tak tedy podle Tvrdíka ve střetu zájmů.