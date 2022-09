Tvrdík po úspěšné první fázi boje s rakovinou kritizoval Šádka a Santose. A co Sparta?

Dosud sice není známo jakým typem rakoviny Jaroslav Tvrdík onemocněl, nicméně nyní prošel úspěšně první fází její léčby. „První kolo svojí soukromé Ligy mistrů jsem vyhrál. Hra nekončí, bude trvat další roky. Chci již nyní ze srdce poděkovat lékařům, sestrám i zdravotnickému personálu, jste skvělí," uvedl ve čtvrtek na svém twiterovém účtu.

A celkem záhy se začal zase zajímat o tuzemské fotbalové dění. Nejprve se v rozhovoru pro klubový youtube pořad zastavil u letní posily slávistů obránce Eduarda Santose. Ten totiž po svém příchodu do Edenu zůstává daleko za očekáváním. „Na našem seznamu byl číslem jedna. Strašně mu věřilo sportovní vedení i představenstvo klubu. Na jeho získání jsme vynaložili nejen velké finanční prostředky, ale i mimořádné úsilí. Tomáš Syrovátka a Jirka Bílek byli několikrát v Karviné. Nechtěli jsme nechat nic náhodě, věděli jsme, že o něj stojí Plzeň i Sparta. Bylo to nejžhavější zboží na přestupovém trhu," prozradil Tvrdík, jak probíhal tento transfer.

Nyní ale přiznává, že Santos je tak trochu náladovým hráčem. „Věřili jsme mu moc, ale ty jeho výkony jsou zklamáním. Hodně našich neúspěchů jde na jeho vrub. Buď je sám způsobil nebo vystavil zbytek týmu složité situaci. Přitom je zřetelné, že když se koncentruje, je bezkonkurenčně nejlepší hráč na hřišti. Střídá ale skvělé okamžiky s obrovskou laxností. V tuto chvíli není pro klub posilou, ale přítěží," uvedl Tvrdík, jenž ví, že právě kvůli Santosovi prohráli důlažitý duel v Plzni. „Věděli jsme, do jakého jedeme v Plzni prostředí. Že budou rozhodčí čekat na každou naši chybu. Ta nálada byla jasná. Trenéři hráče poučovali, na co si mají dát pozor. Vysloveně, ať nedávají na hráče ruce. Přesně to, čeho se dopustil, tak na to upozorňovali," řekl dále slávistický boss.

Přestože si myslí, že brazilský fotbalista bude mít hodně trnitou cestu k návratu do slávistického A-týmy, žádá fanoušky, aby mu dali ještě šanci. „Pro setrvání ve Slavii od něj budeme chtít obrovskou dřinu. Za mě je jeho rychlý návrat do áčka vyloučen. Nikdy jsem nezasahoval trenérům do jejich práce. A nebudu to dělat ani teď. Neumím si ale představit, že by se vrátil do prvního týmu, aniž by třeba odehrál tři zápasy za béčko ve 110procentní koncentraci po celé utkání. V té zkoušce neobstál. Nevyhazujeme ho, nelámeme nad ním hůl, ale cesta do áčka podle mě vede jen přes B tým," řekl Tvrdík.

Šádek nemůže být schopný všeho

Slávistický předseda představenstva se pak také vyjádřil ke svému protějšku z Viktorie Plzeň Adolfu Šádkovi. Majiteli západočeského klubu nebere jeho úspěchy, ale má za to, že zneužívá svého postavení. „Adolf Šádek je místopředseda Ligové fotbalové asociace. V tuto chvíli je tam nejsilnější postavou. Je mimořádně schopný, sám o sobě říká, že pracuje čtrnáct hodin denně. Ale on nesmí být schopný všeho," uvedl konkrétně Tvrdík.

Připomněl několik Šádkových excesů, při kterých vstoupil do zákazané technické zóny a do ní vstoupil i v posledním duelu se Slavií. „Byl už disciplinární komisí potrestán za to, že vstoupil do technického prostoru. Teď se tohoto excesu dopustil znovu. Jednou šel uklidnit fanoušky. Dobře, respekt, jako majitel chtěl zasáhnout. On tam ale byl vícekrát, což si nemůže dovolit. Pokud jste funkcionářem, a on je navíc i členem výkonného výboru, fotbalové vlády, musíte jít příkladem. On se nemůže k ploše a technickému sektoru ani přiblížit, protože je nadřízeným komise rozhodčích," nechal se slyšet Tvrdík, podle nějž tak Šádek vyvolává nejrůznější spekulace a podezření a pokračoval: „Funkcionář má jít příkladem, a ne zneužívat svoji pozici, aby dával všem najevo, že ve fotbale může všechno. Tohle není akceptovatelné."

Přes všechny výhrady ale Šádkovi nadálku pogratuloval za úspěchy s Plzní, která se pod ním nyní dostala až do skupiny Ligy mstrů. Na závěr mu dal přesto jedno doporučení. „On je velmi schopný, velmi pracovitý. Pozitivní energií zvládl skvěle klubovou krizi, dovedl Plzeň do Ligy mistrů. Nadšeně jí tam fandím, jako bych fandil každému českému klubu. Ale svoji funkcionářskou energii musí kontrolovat. A nesmí dovolit vznik situací, ve kterých může být obviňován ze zneužívání té pozice. Je to v jeho osobním zájmu. Český fotbal musí patřit všem, nemůže být v něm jeden silný funkcionář. Takhle to prostě nejde," řekl.

Se Spartou se Tvrdík spojil kvůli ofsajdové kalibrované čáře

Dalším zajímavým faktem, jenž v nejnovějším rozhovoru s Jaroslavem Tvrdíkem zazněl, je ten, že se Slavia spojila v zákulisí se svým největším rivalem Spartou a to za účelem, aby byla v lize k dispozici ofsajdová kalibrovaná čára. Jinak je podle něj soutěž neregulérní.

„Sešel jsem se v týdnu s generálním ředitelem Sparty Františkem Čuprem, domluvili jsme se na dvou zásadních věcech. Za prvé, že Sparta a Slavia budou žádat co nejrychlejší zavedení ofsajdové lajny. Domluvili jsme se, že zaplatíme náklady na pořízení tohoto klíčového systému rovným dílem. Jde o reakci na události posledních kol, kdy je zřetelné, že řada ofsajdů vyvolává velké otázky a bez kalibrované čáry je nelze objektivně posuzovat," uvedl k tomuto tématu Tvrdík.

Ten ujistil, že společně se Spartou stojí Slavia za novou rozhodcovbskou komisí v čele s Radkem Příhodou. "I za Spartu říkám, že stále stojíme za současnou komisí, předseda má naši plnou podporu a myslíme si, že to musí být právě tahle komise, která zjedná nápravu situací, které v posledních kolech mohly vyvolat pochybnosti. I rozhodčí by měli vědět, že tahle komise má důvěru klubů a jestli nebudou předvádět výkony, jaké se očekávají, tak musí skončit, v tomto nesmí komise hnout ani o milimetr," vyzývá muže s píšťalkou Tvrdík.

A proč se v tomto ohledu spojil právě se Spartou. Oba kluby totiž mají dostatek financí na to, aby náklady na kalbrovanou čáru zafinancovaly. "Rozpočty nás a Sparty se blíží miliardě, investujeme do fotbalu stovky milionů, nesmí existovat pochybnosti o regulérnosti soutěže. Třeba Sparta měla mít, nevím, o čtyři, šest bodů víc a některé výkony rozhodčích vůči ní jsou zarážející. Když porovnám zákroky písknuté vůči třeba Olomouci, pak vůči Plzni, je to jiný standard. To je to, co vadí fanouškům,“ uzavřel Tvrdík.