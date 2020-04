Tvrdík se ohradil proti variantě o Lize mistrů bez Slavie. LFA nepřímo označil za zaujatou

Bylo by to v takovém případě opravdu zvláštní, kdyby se nakonec rozhodovalo podle posledních deseti let a ne podle toho, jak se českým klubům vedlo v právě zatím přerušené sezóně. Copak, Plzeň je aktuálně na druhé pozici, ovšem Sparta, která by se podle oné varianty ze strany LFA taktéž dostala do kvalifikace Ligy mistrů, aktuálně v lize figuruje až na devátém místě.

Sešívaní Pražané jsou tak tedy logicky proti tomu a ze všeho nejraději by byli, kdyby se Fortuna ligy v této sezóně hrála bez nadstavby a skončila by tak po 30. kole. "Vždy jsem byl proti nadstavbě a klubům nic nepřinesla. Zrušit co nejdříve. Absurdním nápadem je desetiletý koeficient, který do LM posílá Plzeň a Spartu," napsal na svém twitterovém účtu šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Ten by byl rád, kdyby o postupujících z české ligy do kvalifikace o evropské poháry rozhodla Evropská fotbalová unie UEFA. "Přeptal jsem se na UEFA/ECA, jak je to s tím nasazováním do UEL/UCL podle koeficientů. Dva zdroje mi potvrdily, že se nic takového neprojednávalo a žádné takové doporučení směrem k ligám rozhodně nepůjde. Takže ten nápad musel vzniknout jinde," doplnil slova svého šéfa klubový generální sekretář Jiří Vrba.

Jaroslava Tvrdíka rozčílilo, že varianta o nasazování do evropských pohárů z české ligy podle toho, co jaký český klub dokázal v Evropě za posledních deset let, pochází z Ligové fotbalové asociace. "Poslední týdny jen silně potvrzují, co je zřejmé již dávno. V čele LFA by měl být nezávislý ředitel/ředitelé, osobnosti, které nebudou prosazovat zájmy jeho/jejich klubů nebo jich samotných. Musíme hledat konsenzuální řešení na platformě diskuse všech, ne kabinetní scénáře," narážel Tvrdík mimo jiné na fakt, že LFA vede Dušan Svoboda spjatý s pražskou Spartou.

Samotná LFA se k aktuálním slovům Jaroslava Tvrdíka nechce nikterak blíže reagovat a jen odkázala na dřívější slova Dušana Svobody o optimálním klíčí ze strany UEFA v této problematice, pokud by česká liga nakonec dohrána nebyla. "Bylo by to dobré i proto, aby v jednotlivých zemích nezačaly boje a soudní pře o to, jak ten klíč má vypadat. Dovedu si totiž živě představit, že by tu každý tvrdě razil tu cestu, která by pro něj byla v té chvíli nejvýhodnější," řekl k němu Svoboda.

V nedávném rozhovoru pro deník Sport se však nechal Dušan Svoboda slyšet, že ve hře by bylo ne to, jaký český klub toho dokázal na evropské scéně za posledních deste let, nýbrž za posledních pět let. "Podle mě jsou pouze dvě možnosti. Buď vycházet z posledního uzavřeného soutěžního ročníku, což každého napadne asi jako první. Anebo použít klubový koeficient za posledních pět let, jako ho používá UEFA," řekl tehdy.

I tento klíč by ale do kvalifikace o Ligi mistrů posunul v případě nedohrání soutěže z české ligy Plzeňa Spartu a vyšachoval by tak Slavii. Proti ní mluví v tomto ohledu sezóna 2014/15, během které do tabulky evropských koeficientů nasbírala pouhých 34 bodů.