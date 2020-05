Tvrdík uvažuje o kandidatuře do výkonného výboru FAČR. Chce se sejít i s Křetínským

Na začátek připomeňme, že se volby do exekutivy FAČR budou konat v roce 2021. "Budu hledat mezi kluby podporu na kandidaturu na jednu ze dvou pozic reprezentujících profesionální fotbal ve výkonném výboru Fotbalové asociace ČR," uvedl Tvrdík. V současnosti je tomutak, že za LFA je ve výkonném výboru FAČR vedle Dušana Svobody také majitel Viktorie Plzeň Tomáš Paclík.

V rozhovoru pro Lidové noviny šéf fotbalové Slavie Tvrdík také prozradil, že se chystá sejít s majitelem Sparty Danielem Křetínským za účelem debaty o zlepšení fungování LFA. Právě ta řídí v Česku první dvě nejvyšší fotbalové soutěže. "Mezi Spartou a Slavií existuje fotbalová rivalita, současná zdravotní a ekonomická krize nás však staví před výzvy, kterým jinak než společnou komunikací na nejvyšší úrovni nelze čelit," řekl k tomu konkrétně Tvrdík a pokračoval: "Shodli jsme se na tom, že musíme najít čas a nejdříve společně a následně za účasti dalších klubů zkusíme přijít s návrhy na zlepšení fungování LFA a posílení její pozice a prestiže."

Ze strany Jaroslava Tvrdíka dlouhodobě zní kritika na vedení LFA. Dušana Svobodu kritizoval například za to, že během dvouměsíční pauzy ani jednou nedokázal svolat videokonferenci zástupců profesionálních klubů, tedy něco, co bylo nyní běžné vidět ve vyspělé fotbalové Evropě. A také ho nařknul ze střetu zájmů, neboť podle něj má Svoboda coby zároveň místopředseda pražské Sparty by ligu jinak předčasně ukončil, kdyby ji třeba vedla Plzeň či Sparta, ovšem nikoli Slavia.

LFA se také nechala slyšet, že vítěz ligy bude vyhlášen pouze tehdy, pokud se odehraje nejen základní část, ale i celá následná pětikolová nadstavba. Mohlo by se tak eventuelně stát, že by byl sice už vítěz soutěže matematicky jistý, ovšem pokud by se kvůli nějakému pozitivnímu testu nakonec nemohl ročník dohrát, soutěž by tak byla bez vítěze. "Ano, tato situace může nastat a je absurdní. Je to právě to dilema, kterému jsme byli na grémiu LFA vystaveni. Dokumenty nebyly předloženy s variantami. Nešlo k nim předkládat pozměňovací návrhy, stanovy to neumožňují. Museli jsme hlasovat pro variantu dohrání soutěže, i když součástí dokumentu bylo takové ustanovení. Bylo to hodně trpké," řekl Tvrdík.

Dodejme, že liga byla přerušena v době, kdy ji po 24 odehraných kolech vede Slavia osm bodů před druhou Plzní.