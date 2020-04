Udrží Dortmund největšího talenta v Evropě v současnosti? O Haalanda má zájem Real

Připomeňme, že ho Dortmund o poslední zimě koupil ze Salcburku za 20 milionů eur (v přepočtu asi 520 milionů korun), ve dvanácti zápasech, ke kterým pak v dresu Dortmundu nastoupil, vstřelil hned dvanáct branek. Pokud to půjde takhle dál, do léta, nejpozději do zimy se bude opět Seveřan stěhovat. „Hráče jsme sledovali delší čas a investice se vyplatila. Máme velké ambice, chceme bojovat s Bayernem o německý titul a prosadit se v tomto i příštím ročníku Ligy mistrů a Erling je důležitou součástí týmu. Zájem je také o Jadona Sancha, pokud nás k tomu nedonutí současná tíživá situace, nechceme o tyto dva hráče přijít," řekl k aktuální situaci kolem hráčů v Dortmundu samotný generální ředitel Borussie Hans-Joachim Watzke.

Ovšem i on pochopitelně vnímá nejnovější informace evropských médií a rozhodně by nechtěl o nejcennější klenot v kádru přijít. Proto se tak obrátil na Haalandova agenta Mina Raiolu, jenž má přátelské vztahy s prezidentem Realu Madrid Florentinem Pérezem, aby se kdyžtak více dozvěděl o zájmu Bílého baletu o hvězdném Norovi, vedle toho pak zjišťoval, že existuje zájem i z Británie.

Z Ostrovů však zatím jen zní na Haalandovu adresu slova chvály o "velice talentovaném hráči se slibnou budoucností", v Madridu se nijak netají, že se o Haalanda zajímají, přesto i odtud jsou slyšet zatím opatrná slova. Španělská média jsou však přesvědčená o tom, že tu zkrátka zájem je a obrovský. Stejně tak se v Realu Madrid zajímají o případné služby Harryho Kanea z Tottenhamu či Kyliána Mbappého z Paris Saint Germain. „Haaland je mezi sledovanými útočníky, jako jiní. Zatím neděláme žádné kroky směrem k žádnému hráči. Prožíváme těžké chvíle, kdy jsme ztratili několik našich legend. Finanční situace také není jednoduchá. Přestupové období je vzhledem k situaci daleko," citují španělská média ředitele Realu Madrid Emilia Butragueńa.

Ten se také nechal slyšet, že by spolu s penězi mohl odejít z Realu Madrid i nějaký fotbalista do Dortmundu, za to že jim prodá Haalanda. V tomto směru se spekuluje o Garethu Baleovi, Luku Jovičovi či Lucasi Vásquezovi.