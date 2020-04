UEFA ustupuje od trestů za nedohrání národních fotbalových soutěží kvůli koronaviru

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Přestože ještě nedávno Evropská fotbalová unie UEFA doporučovala spíše dohrání jednotlivých fotbalových národních soutěží a jednotlivým fotbalovým asociacím pak hrozila v opačném případě tresty, nyní připustila nedohrání soutěží alespoň ve "zvláštních případech" bez žádných následných sankcích. Dohodla se na tom na úterní videokonferenci, kde ji reprezentovali její představitelé, s generálními sekretáři všech 55 jednotlivých evropských národních fotbalových asociací. Jen pár hodin na to pak přišla zpráva o pravděpodobném konci sezóny nizozemské fotbalové ligy poté, co tamní vláda až do 1. září zakázala pořádání licencovaných akcí.