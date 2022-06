UEFA uvažuje o nové evropské soutěži určenou pro velkokluby. Hrála by se v USA

Nově zamýšlenbá evropská soutěž by měla nahradit dosud tradiční letní Superpohár, ve kterém se léta utkával vítěz Ligy mistrů proti vítězi Evropské ligy. Zatímco ještě letos se spolu v tomto tradičním formátu utkají Real Madrid a Frankfurt. Od roku 2024 by už to ale mělo být podle nových not.

Rok není náhodný jeikož právě od roku 2024 se bude hrát i Liga mistrů jiným systémem a navíc se 36 účastníky oproti dosavadním dvaatřiceti. Nový miniturnaj by se měl týkat vždy čtyř týmů a termín turnaje by měl být stanoven vždy před začátkem nové sezóny a tudíž před startem základních skupin evropských pohárů.

O tomto projektu se začíná mluvit poté, co měl tento nápad vzejít z výběrového řízení na vysílavcí práva pro novou Ligu mistrů. Agentura AFP pak u samotného šéfa UEFA Aleksandera Čeferina zjistila, že sice takový nápad existuje, ale ještě není v tomto ohledu nic rozhodnuto.

Protože by měl tedy miniturnaj nahradit zmińovaný Superpohár, jednalo by se tak s největší pravděpodobností o turnaj pro velkokluby. Jedním z účastníků by měl být vždy úřadující vítěz Ligy mistrů, o dalších třech účastnících se zatím nic bližšího neví. Stejně jako o dalších obrysech tohoto miniturnaje. Mluví se ale o tom, že by se každý rok tento miniturnaj měl konal v Severní Americe.