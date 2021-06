Ukrajina zdramatizovala duel s Nizozemci, nakonec prohrála. Rakušani si poradili s Makedonci

První nedělní duel skupiny C mezi Rakouskem a Severní Makedonií začal opatrně z obou stran, v osmnácté minutě ale převedli Rakušané svoji první útočnou akci, ze které se jim podařilo otevřít skóre. Sabitzer centroval zleva na vzdálenější pravou tyč, kde si naběhnul Lainer a ten skóroval hlavičkou ze svého pohledu pro změnu na vzdálenější levou tyč, 1:0 pro Rakousko. Autor branky pak ukázal světu triko s nápisem "Eriksene, zůstaň silný", kterým tak podpřil dánského záložníka Christiana Eriksena.

Za chvíli mohl na 2:0 zvýšit útočník Kalajdzic, ale zblízka při svém zakončení úspěšný nebyl. Ve 28. minutě se tak naopak podařilo Makedoncům vstřelit historický gól a duel tak vyrovnat. Přispělo k tomu nbedoruzemění Hintereggera se Sabitzerem a následná chyba brankáře Bbachmanna, které využil blízko stojící Panděv, jenž tak trefou do prázdné branky tebdy srovnal stav nab 1:1.

Po většinu zápasu ale toho mnoho záživného k vidění bohužel nebylo. Další pořádné vzrušení přišlo na řadu až po hodině hry, kdy se gólman Dimitrievski vyznamenal zákrokem proti Gregoritschově hlavičce. Psala se 78. minuta, když se Rakušanům podařil vstřlit vítězný gól. To tehdy kapitán Alaba odcentroval zleva do předbrankovéhob prostoru, kam se dokázal natlačit Gregoritsch a ten tak vrátil Rakušanům jednobrankové vedení, 2:1. V 89. minutě pak pečetil rakouskou výhru brankou na 3:1 Arnautovic poté, co mu podařilo obehrát makedonskéhob gólmana.

Gólové hody v Amsterdamu se konaly až po přestávce. Dramatickou bitvu rozhodl Dumfries

O večerní duel se v neděli postarali Nizozemci s Ukrajinou. Už od úvodních minut bylo znát, že favority duelu jsou nizozemští fotbalisté, kteří měli v úvodním dějštví více příležitostí ke skórování. Duel se ale hrál v tempu a přelíbval se ze strany na stranu, nicméně Ukrajincům se své útočné pokusy nepodařilo dotáhnout k nějakým velikým příležitostem.

Až po obrátce se tak fanoušci v Amsterdamu včetně nizozemského krále a královny dočkali gólů. V 52. minutě skóre nejprve otevřel Wijnaldum a za chvíli už to bylo o dvě branky, když tu druhou vstřelil Weghorst.

Mohlo se zdát, že by tent bnáskok mohli Nizozemci kontrolovat až do konce, jenže svěřenci kouče Andreje Ševčenka zabojovali. Nejprve Jarmolenko snížil v 75. minutě zatím jednoznačně nejhezčí přesnou trefou na šampionátu, o čtyři minuty později už to bylo 2:2 díky Jeremčukovi.

Protože ale po většinu zápasu hráli daleko lépe Nizozemci, nakonec to byli oni, kteří si odnesli ze zápasu zasloužené tři body. O ty se postaral hlavičkou a svým prvním gólem za reprezentaci Dumfries, jehož nedokázal pohlídat Zinčenko. Nizozemci tak tedy vyhráli 3:2.

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 - konečné výsledky (13.6.2021):

SKUPINA C:

Rakousko - Severní Makedonie 3:1 (1:1)

Branky: 18. Lainer, 78. Gregoritsch, 89. Arnautovic - 28. Panděv

Nizozemsko - Ukrajina 3:2 (0:0)

Branky: 52. Wijnaldum, 59. Weghorst, 85. Dumfries - 75. Jarmolenko, 79. Jaremčuk