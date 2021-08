Útočníka Líšně Silného se zastávají fanoušci i odborníci. Zastání našel i u Příhody

Inkriminovaný moment se uskutečnil za stavu 1:1 a poté, co tak šla Líšeň do deseti, když byl kvůli chvatu vůči agresivnímu chuligánovi Jan Silný vyloučen, nakonec Brno vyhrálo 2:1 gólem Jakuba Řezníčka v nastaveném čase.

Bylo pochopitelné, že na straně Líšně, zvláště pak u jejího kouče Milana, Valachoviče byly k vidění emoce. Právě stratég Líšně nemohl na jméno Silného po jeho vyloučení a po zápase dlouho přijít a řekl proto i následující slova: „A budu zvažovat, zda se s ním úplně nerozloučíme. Něco podobného se přihodilo i ve finále světového šampionátu nebo Ligy mistrů, ale žádného fotbalistu nenapadlo hrát si na security."

Fotbaloví fanoušci a odborníci se však Jana Silného zastávají. Poukazují totiž na fakt, že se svým chvatem Silný zastal napadaného staršího pořadatele, do kterého fanoušek kopal a to konkrétně do zad a do hlavy. „Ten kluk se zachoval lidsky zcela správně. Vlastně nejen lidsky, ale i jako profík. A totální zkrat jejich trenéra. Ani se mi nechce říct jeho jméno. Hodně mě naštval," napsal na svém Twitteru například bývalý ligový fotbalista a současný expert stanice O2 TV sport Jakub Podaný.

Jeden z fanoušků pak na sítích napsal o tom, že vzhledem k okolnostem ani možný vyhazov, ani pokutu nechápe. "Nepochopím, jak někdo může toho kluka hanit za to, že bránil život člověka, a stavět nad to výsledek fotbalového zápasu. To je spíš na vyhazov trenéra," napsal konkrétně a podobně se vyjadřují i další fotbaloví příznivci.

Silného se zastali i předsedové. A to klubu Líšeň a komise rozhodčích

K dění kolem útočníka Líšně Jana Silného vydal své prohlášení v pondělí i samotný předseda líšeňského klubu Karel Hladiš. Ten se hráče zastal a mírnil tak kouče Milana Valachoviče.

„Náš trenér udělal v emocích po prohraném zápase špatné závěry. I proto, že nedisponoval důkazy, které máme teď. Z policejního videa vyplývá, že druhý chuligán, který přiběhl na hřiště později, začal kopat do zad ležícího hlavního pořadatele. Honza Silný zasáhl. Uchopil běsnícího muže a odtáhl ho. Ačkoliv se bránil pěstmi, Silný jeho rány neopětoval," uvádí v prohlášení a pokračuje v něm: "Výtržník skončil na zemi až po zásahu pořadatele, což nebylo v zápisu o utkání uvedeno. Náš fotbalista jen ve správný moment držel násilníka, aby nemohl nikomu ubližovat. Kdyby k této situaci došlo mimo fotbalový trávník, byl by jeho zákrok označen za úctyhodný. Bezpochyby i policií. Silný chránil zdraví a životy našich pořadatelů, a za to mu patří poděkování."

Není tedy proto překvapením, že klubové vedení Líšně bude protestovat proti udělení červené karty. „Myslíme si, že by neměl být potrestán za červenou kartu ani fotbalovou disciplinárkou," nechal se slyšet předseda Líšně.

Dodává pak, že ani pořadatelská služba by neměla dostat pokutu za nezvládnutou práci. „Jsem přesvědčený, že jsme absolutně nic nezanedbali. Učinili jsme taková opatření, jaká vyplynula z dohody s policií České republiky. Ani zpětně bychom na tom nic neměnili. Občasnému vniknutí diváků na hrací plochu neumí zabránit ani kluby v Lize mistrů. My jsme chuligány rychle zpacifikovali a předali policii. Takže ani v tomto případě nevidím důvod k jakémukoliv postihu," řekl k tomu.

K incidentu se v pondělí vrátila i komise rozhodčích nově pod vedením Radka Příhody. Ten před novináři nejprve uvedl, že rozhodčí neučinil nic špatně, když udělil Silnému červenou kartu. Jednal totiž podle pravidel. "Rozhodčí šel striktně podle pravidel, udělal to, co měl. Na druhou stranu my jsme se na komisi shodli, že si dovedeme představit, že kdyby tam byl zkušenější rozhodčí s určitým nadhledem, tak bychom akceptovali žlutou kartu, možná i bez trestu," uvedl bývalý respektovaný sudí.

Příhoda byl shodou okolností přímo mezi diváky na stadionu SK Líšeň. "Je to naprosto výjimečná situace, která nastává jednou za čas. Došlo tam k určitému napadení. Nebylo to vidět v televizi, ale ten divák ještě napadl jednoho pořadatele staršího věku kolem 65 let. To zvedlo největší emoce jak na tribuně, tak na hřišti. Zezadu do něj zákeřně strčil a pak začal kopat do dalšího pořadatele. Hráč Líšně byl nejblíž a podle nás zasáhl adekvátní způsobem. Adekvátně zamezil dalšímu útoku vůči pořadateli," přiblížil moment ze svého pohledu Příhoda.

Ten se Silného zastal už v den zápasu na svém twitterovém účtu. "Hráče Líšně se musím lidsky zastat. Zamezil dalšímu útoku na pořadatele a to dle mého názoru přiměřeným způsobem. Myslím, že disciplinární komise ke všemu přihlédne," napsal tehdy.

Kromě komise rozhodčích se incidentu pochopitelně bude zabývat i disciplinární komise FAČR a právě ta bude přihlížet ke stanovisku Příhodovy komise. "Jsme s disciplinární komisí v telefonickém kontaktu. Pokud bude z její strany zájem, samozřejmě můžeme osobně přijít na disciplinárku, nebo zaslat naše vyjádření, jak to vidí komise rozhodčích," řekl Příhoda.

Do případu se vložila i policie

V pondělí přišla Policie ČR s vyjádřením, že v souvislosti s incidentem už stihla zadržet dva podezřelé. "Policisté zadrželi dva muže. V nejbližší době bude rozhodnuto o právní kvalifikaci. Před námi je vyhodnocení záznamů ze zápasu, provedení výslechů. Vyhodnocujeme, čeho se dopustili. Podle toho jim budeme klást za vinu konkrétní trestní čin, podle toho, jak vyhodnotíme veškeré stopy," řekl konkrétně policejní mluvčí David Chaloupka.

A co k tomu všemu Zbrojovka Brno? Ta chování svých příznivců odsoudila. "Neschvalujeme dnešní incident a nesouhlasíme s podobným chováním, které na stadiony nepatří. Jako hostující klub v tuto chvíli vyčkáváme na výsledky šetření Ligové fotbalové asociace a Policie ČR, po vyhodnocení těchto šetření pak přistoupíme k dalším krokům," píše se v klubovém prohlášení.