V Belgii už ukončili fotbalovou ligu a Krmenčík bral titul. UEFA vyzývá k trpělivosti

Bylo to vedení belgické nejvyšší fotbalové soutěže, která rozhodla o předčasném ukončení ročníku své soutěže. Sice má toto rozhodnutí ještě posvětit všech 24 týmů hrající v první potažmo ve druhé lize, ovšem v tomto případě by mělo jít pouze o formalitu. Vždyť celkem až 17 mužstev bylo pro předčasné ukončení sezóny už dříve.

Toto rozhodnutí tak tedy znamená, že se svého prvnítitulu v Belgii dočkal i český reprezentant Michael Krmenčík, jenž přišel do Brugg teprve v lednu tohoto roku. Pro tohoto explzeňského kanonýra je to tak do jeho sbírky další mistrovský titul k těm třem, které získal ještě v dresu Viktorie Plzeň, ve které mimo jiné opanoval i ligovou tabulku střelců v sezóně 2017/18. V Belgii ale dosud ještě neskóroval, za Bruggy nastoupil dosud totiž pouze k sedmi zápasům z toho zasáhl do šesti ligových a do jednoho pohárového.

Podobně jako v Česku, tak i v Belgii se hraje nadstavbová část, ve které mělo prvních šest klubů bojovat ještě o ligový titul, dalších deset prvoligových a k tomu ještě šest druholigových týmů pak mělo hrát ve čtyřčlenných skupinách o účast v play-off, přičemž jeho vítěz by pak nastoupil do utkání se čtvrtým týmem z nadstavby a bojovat s ním tak o místo v Evropské lize.

UEFA by ráda dohrála všechny národní evropské soutěže na hřišti. Některé soutěže by mohly skončit ročník až začátkem srpna

Takový postup, k jakému se rozhodli v Belgii, tedy předčasně ukončit soutěž, se ozvala jen chvíli na to UEFA, která se rozhodla všem evropským fotbalovým asociacím dopis.

"Zastavení soutěží by mělo být posledním východiskem," píše se v prohlášení, které UEFA sepsalo společně s Evropskou klubovou asociací a se sdružením evropských fotbalových soutěží. "Jsme přesvědčeni, že můžeme fotbal restartovat v následujících měsících. Za jakých podmínek, to určí veřejné orgány. V této fázi je ale ukončení domácích soutěží unáhlené a neoprávněné," pokračoval v něm předseda UEFA Alexander Čeferin.

Připomeňme, že v předešlých dnech a týdnech se UEFA rozhodla kvůli aktuální pandemii koronaviru o rok odložit jak mistrovství Evropy, jež se mělo konat letos v červnu a červenci, tak i červnové mezistátní utkání. Díky tomu tak dala prostor národním fotbalovým soutěžím je dohrát. Jak vyplývá z nedávno zvěřejněného plánu UEFA, končit by soutěže mohly až začátkem srpna. "A po ukončení domácích lig bychom mohli obnovit evropské pohárové soutěže," připomíná Čeferin, že srpen by pak měl být určen pouze předkolům evropských pohárů.

Dodejme, že v Evropě byly kvůli koronaviru a nemoci COVID-19, kterou způsobuje, přerušilo sezónu většina evropských národních fotbalových soutěží, jediným státem, kde se hraje po pouhé dvoutýdenní pauze je v současnosti Bělorusko.