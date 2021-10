V Británii volají po vyhazovu Sparty z Evropy. Uzavírání stadionu nepomáhá, tvrdí

Například bývalý fotbalista West Hamu a St. Mirrenu Anton Ferdinand je toho názoru, že by měla UEFA proti Spartě zasáhnout tvrdě a přistoupit k tomu, aby letenský klub vyhodili z evropských soutěží. „Čas nadešel! Kde jsi? Nulová tolerance evidentně není to, čeho byste se drželi. Uzavírání stadionů viditelně nefunguje. Vyhoďte je z celé soutěže," napsal směrem k UEFA konkrétně na svém twitterovém účtu.

Pro televizi BN se k aféře vyjádřil i kouč Celtiku, rivala Rangers, Niel Lennon. „Je zcela irelevantní, jestli tam (na Letné) byly děti, nebo ne. Mohli jste vidět na Stevu Gerrardovi, jak je naštvaný, že je (Spartu) nepotrestali, protože na stadion byli lidé vpuštěni. Další věc je, že to byl znovu Glen Kamara, který musel strpět rasistické útoky, jimž musel čelit už před šesti měsíci," uvedl konkrétně Lennon a pokračoval: „Je mi toho kluka líto. Celé je to nechutné."

"Podle mě to není jen skvrna na naší hře, ale na celé společnosti. Ve východní Evropě jde o zcela zásadní problém. UEFA mluví o respektu, ale kde je respekt pro toho kluka, který bojuje za svůj tým?," přidal řečnickou otázku na závěr bývalý severoirský fotbalista.

Bývalý hráč Rangers Boyd: Že se v tomto ohledu spojí Sparta i Slavia je nechutné

K rasistické kauze mezi českým fotbalem a Glasgow Rangers se v sobotu nechal svými názory slyšet i bývalý hráč skotského klubu Kris Boyd. Podle něj je největším důkazem toho, jak je v Česku zakořeněný problém rasismu to, že se proti nařčení ze strany Skotů spojili dva tuzemské pražské kluby, kterými jsou jinak úhlavními rivaly. „Sparta je největším soupeřem Slavie, a přesto jsou fanoušci ochotní dát tohle všechno stranou, stojí bok po boku, pokud jsme o možnost útoku na hráče tmavé pleti. To je obrovské zlo a nemoc. Jediný způsob, jak se toho zbavit, je tyto kluby tvrdě postihnout," uvedl Boyd konkrétně.

Zní to skoro až úsměvně, s vědomím toho, že se Kamary zastala před tím i legenda Celtiku Glasgow Niel Lennon.

„UEFA si musí uvědomit, že jsme ve válce proti rasismu a musí začít kvůli rasismu zakazovat klubům start ve svých soutěžích. Kluby, kde zuří válečně konflikty, nemohly hrát na domácí půdě, případně vůbec v pohárech. Takové řešení bych si představoval i v případě Sparty," nechal se dále slyšet Boyd a dodává tak: „Jediná cesta je vyhodit takový tým z Evropské ligy."

Pro Boyda bylo těžké sledovat to, že se rasismu dopouštěli hlavně děti a to údajně tím, že bučeli na Kamaru. „Byly to ošklivé a nechutné scény, kterých jsme byli svědky. Slyšet 10 tisíc školáků, kteří běžně bučí na hvězdu Strážců Glena Kamaru pokaždé, když se dotkl míče, z toho mi bylo těžko od žaludku. Nikdo se nenarodí jako rasista, tohle musí odněkud přijít. A na příliš mnoha místech je to pořád jakousi uznávanou normou. Vždyť tam bylo malé dítě, které mělo nápis Stojíme za Kúdelou," řekl Boyd s tím, že takové projevy rozhodně nepatří do současného světa.

Vyjádřil se i o prohlášení pražské Sparty k celé kauze, ve které se letenský kulb zastal dětí a ve které vyzvala Rangers, aby přestali české děti urážet. „Ještě znepokojivější bylo prohlášení, které český klub uvedl ve snaze ospravedlnit to, co se stalo ve čtvrtek večer. To, že na tom nevidí nic špatného a myslí si, že Rangers a Kamarův právník Aamer Anwar vidí problém, který podle nich nebyl, je ostudné," uvedl k tomu Boyd.

Po utkání naopak děti za skvělou atmosféru pochválili jak hráči Sparty, tak i jejich trenér Pavel Vrba. „Teď se musí přestat mluvit, ale lidé na nejvyšších místech musí ukázat, proč tady jsou. Je třeba trestat a vyhodit klub. A to na hodně dlouho, aby byl dostatečně odstrašujícím případem pro všechny ostatní," zakončil Boyd.