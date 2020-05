V případě pozitivního testu půjde celý klub do karantény, řekl o restartu ligy Maďar

Zda se restart ligy uskuteční opravdu 25. května, tak to ještě musí schválit ligové grémium, jež je na pořadu dne 12. května. Mělo by se hrát bez diváků, přičemž o dalších opatřeních jednal předseda LFA Dušan Svoboda s ministerstvem zdravotnictví. Z tohoto jednání vyplynulo, že epidemiolog Rastislav Maďar pouzue doporučil pravidelné testování.

Účastníky profesionálních soutěží pak především zajímalo, co se stane, pokud se objeví u některého z hráčů či členů realizačních týmů pozitivní nález. Zda v takovém případě celý tým skončí v karanténě. "Řekli jsme jim, že absolutně žádnou. Samozřejmě se z logiky věci k nim musí přistupovat úplně stejně jako k ostatním občanům této země,"řekl k tomu Maďar a pokračoval: "Proběhne klasické epidemiologické šetření, a kdyby se ukázalo, že je někdo pozitivní, jeho blízké kontakty by na nějakou dobu v karanténě skončily."

Podle Maďara by mohly fotbalové kluby v tomto ohledu zavést takový systém, jakým disponují tuzemské nemocnice. "Mají určené týmy, které se vzájemně nepotkávají. Něco podobného lze aplikovat ve fotbalovém klubu ve smyslu, že máte minimálně dva hráče na jednu pozici a bylo by dobré, kdyby se potkávali co nejméně," řekl Maďar.

Jak upozornil předseda LFA Dušan Svoboda, o následcích v případě, že se objeví u některého z aktérů pozitivní test, bude chtít ještě s ministerstvem zdravotnictví jednat. "Je to poslední a nejklíčovější otázka. Předpokládáme, že budeme testovat 1300 až 1500 lidí, a to je tak velký vzorek, že tam může dojít k záchytu. Plošné karantény pro celé týmy by byly velká komplikace, takže hledáme kompromis, který by neohrozil odehrání zápasů," řekl Svoboda.

Připomeňme, že tuzemská nejvyšší fotbalová soutěž byla přerušena v době, kdy ligovou tabulku vede Slavia o osm bodů před druhou Plzní a poté, co bylo odehráno dosud 24 kol základní části. Z ní tedy tak zbývá odehrát posledních šest kol a následovat by pak měla nadstavba, tedy boj o titutl, o záchranu a baráž.