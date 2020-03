V příští sezóně opět za AS Řím. Italský deník píše o Schickově konci v Německu

Připomeňme, že Patrik Schick je aktuálně v bundesligovém Lipsku na ročním hostování s tím, že pokud by se Lipsku podařilo postoupit do Ligy mistrů a hrát tak tedy v příětí sezóně tuto prestižní evropskou klubovou soutěž, může se Schickovo současné hostování změnit v přestup a to za částku 29 milionů eur (cca. 760 milionů korun). Už za současné Schickovy služby bude moset budesligový klub zaplatit 3,5 milionů eur (v přepočtu něco přes 90 milionů korun) + bonusy.

Není tak tedy proto divu, že Lipsko nyní kvůli aktuální pandemii koronaviru zřejmě po této sezóně nebude aktivovat onu přestupní klauzuli, aby se tak vyhnul případným větším ekonomickým dopadům, které každopádně po zdravotnické krizi přijdou. V létě by se tak tedy měl podle všeho Schick vrátit zpět do římského AS, kde mu stále platí kontrakt a to až do roku 2022. Takový scénář by se rozhodně českému útočníkovi příliš nezamlouval, neboť v dresu římského celku se mu před tím příliš nedařilo a jen málokdy se dostával na hřiště, to v Lipsku dostával vícero příležitostí a stal se jednou z viditelných součástí týmu.

Za vše mluví následující fakt: během dvou sezó nastoupil v dresu AS Řím do 58 zápasů, během kterých vstřelil pouze osm gólů. To za Lipsko v této sezóně během pouhých 19 odehraných zápasů vstřelil branek hned sedm.

Nejen italský deník Leggo, ale i sportovní server Calcio Mercato už ale i tak očekává návrat Patrika Schicka do italské metropole. Vše ale ještě může změnit případný odchod kanonýra Tima Wernera z Lipska, kolem kterého krouží v poslední době mnoho zájemců především z anglické Premier League. Sám Werner by pak rozhodně nebyl proti případnému angažmá na Ostrovech.