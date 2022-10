Varnsdorfský fotbalista Dordič ohrožoval nožem trenéra gólmanů. Byl pak na policii

Jako první o tomto případu informoval server deníku Sport. Podle jeho anonymního zdroje sice došlo k vyhrožování ze strany samotného fotbalisty k napadení trenra gólmanů ovšem nakonec nedošlo. Z vedení varnsdorfského klubu se k incidentu nikdo nikterak vyjadřovat nechtěl. "Nechci to komentovat, každopádně jeho návrat do týmu nepřipadá v úvahu. Hodně mě to zklamalo," uvedl pouze klubový šéf Vlastimil Gabriel.

Případ potvrdila Eliška Kubíčková, tisková mluvčí děčínské policie, pod kterou spadá i město Varnsdorf. "Krátce po desáté hodině dopoledne, po předchozí slovní a fyzické roztržce mezi jedním z fotbalistů a trenérem, mělo údajně dojít ze strany hráče k ohrožování trenéra nožem," uvedla a pokračovala: "Přivolaní policisté podezřelého muže na místě zadrželi a následně umístili do policejní cely. Okolnosti celého případu jsou předmětem prověřování. S ohledem na počáteční stadium prověřování a probíhající úkony nemůžeme sdělit bližší informace."

Bojan Dordič patří mezi opory varnsdorfského týmu, za který sice v posledních pěti zápasech nehrál kvůli zranění, ale před tím během devíti duelů vstřelil šest branek. V minulé sezóně pak fotbalista, jenž přišel do Varnsdorfu loni v létě, nastřílel patnáct brane, díky nimž se stald ruhým nejlepším kanonýrem soutěže. Před Varnsdorfem ještě působil v Opavě a Liberci (v letech 2019 a 2020), kde odehrál celkem 28 zápasů v první lize, ve kterých zaznamenal jen dvě přesné trefy.