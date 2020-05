Ve fotbale se bude moct kvůli koronaviru střídat až pětkrát za zápas, rozhodla FIFA

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

To, o čem se v předešlých dnech pouze hovořilo, se nyní stává skutečností. Dočasně, což znamená do konce letošního kalendářního roku 2020, bude možné až pětkrát střídat za zápas. Jak známo, dosiud mohl jeden tým za zápas tstřídat třikrát za zápas, přičemž navíc se mohlo jednou ještě střídat v případných prodlouženích. Nyní to tedy bude tak, že čtyřikrát se bude moct střídat v základní hrací době a v případném prodloužení zůstane u jednoho střídání. Důvodem je očekávaný nabitý kalendář kvůli přerušené aktuální sezóně kvůli pandemii koronaviru.