Vedení Manchesteru City se kvůli trestu od UEFA odvolalo ke sportovní arbitráži

Výkonný ředitel manchesterského klubu Ferran Soriano doufá, že výsledek bude znám do konce této sezóny. Říká to s vědomím toho, že vydání verdiktu ze strany CAS trvá normálně rok, ovšem tak to bývá v případě, kdy se obě strany sporu nedohdnou na rychlejším jednání. Co se týče rozhodování CAS u porušení tzv. finančního fair-play, tak takové případy měly definitivní konec v červnu či červenci. To především proto, aby vše kolem možné (ne)účasti klubů v pohárech bylo jasné před začátkem nové fotbalové sezóny.

Prvním krokem CAS bude vybídnutí obou stran k předložení svých písemných návrhů a mezitím svolá skupinu arbitrů. Pokud se pak obě strany nedohodnou na veřejném projednání, bude pak následovat uzavřené slyšení.

Nebyl by to první trest ze strany UEFA pro Manchester City, tedy kklub, ve kterém je většinovým vlastníkem saúdskoarabský šejk Mansúr. V minulosti už od unie dostal pokutu ve výši 50 milionů liber a opět to za porušení finančních pravidel. I tehdy klub jakákoli obvinění odmítal s tím, že vyšetřovatelům předal jasné důkazy o dodržení těchto pravidel. Tentokrát unie měla vytknout Manchesteru City to, že nebyla u něj vidět ochota s vyšetřovateli spolupracovat.

Když Manchester City u CAS s odvoláním nepochodí, znamená to, že si nejen Ligu mistrů, ale i Evropskou ligu nezahraje v následujících dvou sezónách 2020/21 a 2021/22. Vedle toho by měl ještě zaplatit pokutu 30 milionů eur, v přepočtu zhruba 760 milionů korun.

Připomeňme, že Manchester City dosud nejprestrižnější klubovou evropskou fotbalovou soutěž nevyhrál a pokud by tedy neuspěl s odvoláním, měl by se snažit v této sezóně, aby k ušaté trofeji došel.