Vedle suspendace i pokuta. Nedvěd si v Itálii vyslechl trest za nadávky sudímu

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Přestože mohl mít po posledním víkendu radoost, že jeho Juventus Turín zvítězil v městském derby nad FC Turín, nyní ho pocit z této radosti rychle přešel. Řeč je o viceprezidentovi Juventusu Pavlu Nedvědovi, který si v úterý vyslechl trest od disciplinární komise a to poté, co nadával rozhodčímu. Za jeho urážky tak byl nakonec komisí suspendován na dva týdny až do 21. prosince a vedle toho ještě bude muset zaplatit pokutu ve výši 10 000 eur (v přepočtu zhruba 260 000 korun).