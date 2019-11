Video nepomohlo. Lukaku s Martínezem ničili slávistické naděje na pokračování v Evropě

Stejně jako tomu byl v domácích zápasech Slavie proti Borussii Dortmund či proti Barceloně, tak i proti Interu Milán to byly Pražané, kteří poprvé v utkání inkasovali. Tentokrát se tak stalo už v 19. minutě, kdy se poprvé ukázalo útočné duo Lukaku-Martínez. Druhý jmenovaný po brejku nakonec otevřel skóre, 0:1.

Ještě v prvním poločase se ale domácím podařilo vyrovnat a to dost kuriózním způsobem. Nejprve totiž vypadalo, že po Frydychově fatální hrubici v rozehrávce a následné Lukakově trefě Slávisté budou prohrávat už 0:2, jenže poté se videorozhodčí vrátil k předešlé situaci v milánské šestnáctce, kde byl faulován Olayinka. Slavia tak nakonec zahrávala penaltu, ze které Souček střelou doprostřed tedy srovnal na 1:1. Remízu ale žádný tým rozhodně vzhledem k postupové matematice nepotřeboval a tak tento výsledek sliboval zajímavý průběh zápasu v následujících minutách.

Svěřenci kouče Antonia Conteho vyrukovali na Slavii se svou pevnou defenzivou a sešívaní zase pokračovali ve své aktivitě s vysunutým napadáním. Přes obranu hostů to ale zkrátka dlouho nešlo a tak se tým Jindřicha Trpišovského uchyloval ke střelám ze střední vzdálenosti. Jenže v této disciplíně neuspěl Masopust, jehož střelu gólman Handanovič vytáhl nad branku. Slávistický forvard ovšem nebyl úspěšný ani v 73. minutě ve své obrovské brejkové příležitosti po chybě v hostující rozehrávce, ale i tady se vyznamenal slovinský gólman ve službách Interu.

Jak se blížil konec zápasu, k čím dál více ofenzivnějšímu fotbalu se začali uchylovat oba týmy a především pak Inter Milán. Lukaku si chtěl přeci jenom v Edenu připsat gól, když mu ten z první půle byl nakonec VARem umazán, ale tentokrát trefil po centru zprava hlavou břevno. To zanedlouho orazítkoval svým projektilem i Brozovič. Pak měl příležitosti Martínez, který taktéž selhal v brejkové příležitosti.

Když zbývalo devět minut do závěrečného hvizdu, přišla další z chyb bránícího Michala Frydrycha. V nevhodný okamžik podklouzl a tím tak dostal do brejku Lukaka, jenž kličkou vyzráli na gólmana Koláře, 1:2. Za chvíli pak byly tři body pro Inter a konec Slavie v Evropě zpečetěny a to v 88. minutě, kdy zvýšil další útočný zabiják milánského klubu Martínez.

A přestože mohl Lukaku v samotném závěru zaznamenat čtvrtou branku, nakonec nezaznamal. Opět mu byla v tomto utkání smazána kvůli videorozhodčímu, který ho nachytal tentokrát v ofsjadu. To už ale Lukaka mrzet vůbec nemuselo.

Konečný výsledek:

Slavia Praha - Inter Milán 1:3

Branky: 37. Souček - 19. a 88. Martínez, 81. Lukaku