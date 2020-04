Vstoupí saúdskoarabský princ do Premier League? Katařani jsou proti a poslali dopis

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Na poli anglické fotbalové Premier League dochází k souboji mezi Katarem a Saúdskou Arábií. Že se vám to zdá nesmyslné? Je tomu však opravdu tak. Katarská televizní společnosti beiN, jež má k dispozici vysílací práva na anglickou nejvyšší fotbalovou soutěž, je proti tomu, aby fotbalový klub Newcastle koupila investiční skupina saúdskoarabského prince Muhammada bin Salmána. To především proto, že Saúdská Arábie podle katarské televizní společnosti nezákonně vysílá přímé přenosy z Premier League díky jejímu pirátskému kanálu beoutQ a tak odeslali Katařané dopis nejen samotnému vedení ligy, ale hned všem účastníkům této soutěže s prosbou, aby se snažili adresovaní tuto koupi Newcastelu zastavit. Vedle toho pak proti vstupu saúdskoarabského prince do Premier League protestuje i Amnesty International, jelikož se jim nepozdává porušování práv v Saúdské Arábii.