Vydrží ve své funkci stále více kritizovaný Rosický? A nahradí ho Csaplár?

Tomáš Rosický, který před nedávnem v rozhovoru pro deník Sport řekl, že v případě klubového neúspěchu vyvodí sám zodpovědnost, se v těchto dnech nenachází v nejkomfortněnjší situaci. Už výše byla řeč o jeho víře v dobrých výkonech Ladislava Krejčího staršího, na jeho hlavu padá i ta skutečnost, že se Sparta rozhodla během zimní pauzy neposilovat.

Před měsícem pak zaujal veřejnost na nefomálním neveřejném povídání s fanoušky svým výrokem, že již bývalý fotbalista Sparty pocházející z Gabonu Guélor Kanga je podle něj "debil". Konkrétně o něm tehdy řekl: "Jestli je Kanga černej, nebo bilej, je mi jedno, hlavní je, že to byl strašnej debil."

Nyní na tato slova po měsíci reagoval samotný Afričan. „Tomáš Rosický ví, že na hřišti nechám vždy sto procent, s tím fanoušci mohou jen souhlasit. Co jsem Spartu opustil, tak klub nezískal žádnou trofej. Tu poslední vybojoval ještě se mnou," uvedl na svém twitterovém účtu Kanga. „Byl jsi (Rosický, pozn aut.) dobrým fotbalistou. Ale jsi velmi špatným manažerem," dodal pak.

Jak to tedy nakonec s Rosickým ve Spartě bude je otázka, na kterou bude veřejnost znát odpověď zřejmě až po této sezóně. Kdo by však měl případně ve funkci bývalého reprezentanta nahradit? V rozhovoru pro Sport.cz se například fotbalový expert Josef Csaplár nechal slyšet, že by se o takové nabídce pobavil. „Já jsem říkal, že bych se do fotbalu vrátil, ale musela by to být challenge (pozn. anglicky „výzva")," řekl konkrétně.

Dodejme, že devětapadesátiletý Csaplár je nyní ve fotbalovém důchodu, přičemž se věnuje kácení stromů a práce na burze.