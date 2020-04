Výjimka pro fotbalovou ligu? Hniličkova agentura projedná s vládou její dřívější start

Je to právě Národní sportovní agentura (NSA), která nově přebírá postupně od ministerstva školství agendu státní politiky ve sportu a proto tak zrovna ona bude s vládou řešit situaci ve fotbale. Mimochodem, o budoucnosti českých fotbalových soutěží v těchto dnech NSA jednala s jejich zřizovatelem Ligovou fotbalovou asociací, konkrétně s jejím šéfem Dušanem Svobodou. "Určitě o tom budeme s vládou jednat. V současné době probíhají diskuse s předsedou LFA Dušanem Svobodu. Máme signály, že některé evropské ligy by měly začít v řádu týdnů bez diváků, takže si dokážu představit podobný model i v České republice. Vše ale bude záležet na aktuální bezpečnostní situaci," řekl mluvčí agentury Jakub Večerka.

Připomeňme, že tuzermské dvě nejvyšší profesionální fotbalové soutěže jsou pozastaveny již od poloviny března, kdy váda sáhla k opatřením proti šíření koronaviru. Od příštího pondělí už ale mohou začít profesionální fotbalisté začít s trénováním, i když ve skupinách za dodržení hygienických opatření a dvoumetrových rozestupů. Zápasy by se ale měly hrát, jak už bylo výše řečeno, nejdříve až 8. června. Pokud se nerozhodne o dřívějším restartu soutěží, budou tak fotbalisté trénovat sedm týdnů.

"Myslel jsem si, že by se mohlo začít hrát kolem 15. května, to jsem viděl jako reálné, že by to mohlo jít (dohrát). Někdo mi říkal, že hraniční je začít 30. května. Samozřejmě se to může změnit, kéž by to rychle ustupovalo a mohlo se hrát dřív. Ale 8. června je hraniční. Nesmí se nic stát, pokud by nějaký mančaft šel do karantény, což se snad nestane, tak se to stejně nemůže dohrát," nastiňuje kouč Jablonce Petr Rada černé scénáře.

Dohrát tuzemské soutěže by šlo i tehdy, pokud by se začaly hrát i 8. června, ovšem nestihly by se do konce června, jak usiloval z počátku šéf LFA Dušan Svoboda. Nic by se ale nstalo, kdyby se souotěže dohrály až v červenci, neboť jak Evropská fotbalová unie UEFA, tak Mezinárodní fotbalová federace FIFA jsou pro prodloužení sezóny 2019/20 až do července, neboť srpen by pak byl určen pouze předkolům evropských fotbalových pohárů.

Přestože vláda ustanovila, že by se mohly sportovní akce konat maximálně s 50 zúčastněnými osobami, fotbal by v tomto ohledu mohl dostat výjimku, neboť v takovém případě by se žádný zápas konat nemohl. "Pokud vše půjde dobře, tak si myslím, že je reálné, aby se od 8. června mohly začít zápasy bez diváků hrát. Budeme mít nějakou toleranci určitého počtu osob v rámci těchto akcí, jsou tam samozřejmě trenéři a další," sdělil ministr Vojtěch.

Dodejme, že česká nejvyšší fotbalová soutěž se přerušila v době, kdy vede ligu Slavia osm bodů před druhou Plzní. K tomu, aby se liga dohrála, je zapotřebí odehrát nejen posledních šest kol základní části,, ale ještě následnou nadstavbu a baráž.