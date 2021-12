Vyšehrad se proti rozhodnutí komise odvolá. Fotbal byl neregulérní až po divizi, tvrdí

Vandas má za to, že je celý verdikt Etické komise ukvapený. "Pan Rogoz nebyl statutárním zástupcem společnosti," dává jeden z prvních argumentů proti rozsudku a pokračoval: "My jako společnost jsme primárně potrestaní za to, že jsme zaměstnali člověka, o kterém společnost nevěděla, co udělá. A ještě dodám, že z policejního spisu se zdá, že neregulérní byl celý fotbal od první ligy až po divizi. A to asi pan Rogoz nezavinil."

Jak stojí v úterním prohlášení komise, Vyšehrad se měl s vědomím Romana Rogoze "dopustit několika disciplinárních prohřešků v podobě úplatkářství a narušení regulérnosti soutěže."

Kromě Slavoje Vyšehrad si trest v úterý od komise vyslechla i trojice rozhodčích Zdeněk Kovala, Jiří Musil a Miloš Vitner. Ti se budou muset osm let obejít bez jakéhokoli působení ve fotbale s tím, že každý má ještě navíc zaplatit pokutu ve výši 25 000 korun. Potrestán byl také delegát Miroslav Svoboda, jenž zase svou funkci nebude moct zastávat osmnáct měsíců.

Pro zatím není znám názr Etické komise k nedávno zveřejněným odposlechům, v nichž se například objevuje jméno bývalého funkcionáře pražské Slavie Jana Nezmara, jenž měl prý slíbit Romanu Berbrovi milion korun za ligový titul za ročník 2018/19.

Připomeňme, že celá kauza začala policejní razií loni v říjnu, po které bylo obviněno 20 lidí včetně Romana Beerbra a Romana Rogoze. Oba dva, stejně jako další obvinění, už ale nejsou šleny FAČR a tak je Etická komise nemůže niktera trestat. Etická komise může jinak rozhodovat bez ohledu na probíhající trestní řízení.

Podle policejních vyšetřovatelů měla v sezóně 2018/19 zločinecká organizovaná skupina ovlivňovat výsledky zápasů druhé a třetí ligy a tohlavně tak, aby pomohla Vyšhradu do druhé nejvyšší ligové soutěže.