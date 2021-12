West Ham prohrál na Arsenalu. Hlavním tématem v Anglii je červená karta pro Coufala

Běžela 67. minuta zápasu, když Vladimír Coufal stíhal francouzského útočníka Alexandra Lacazetta a právě tohoto forvarda český reprezentační obránce zastavil skluzem v pokutovém území. Spor o tom, jestli to bylo skutečně na penaltu, spočívá v tom, že Coufal nejprve trefil míč, pak nohy Lacazetta, jenžž se následně sesunul k zemi.

Protože už Coual jednu žlutou kartu na svém kontě měl, poté, co mu sudí Anthony Taylor ukázal druhou takovéto barvy musela logicky následovat karta červená. A Kladiváři tak šli do deseti. Naštěstí pro ně i po penaltě ještě žila jistá naděje na bodový zisk, neboť Lacazette tehdy pokutový kop neproměnil. Nakonec ale i tak Arsenal vyhrál 2:0.

Jsou to pochopitlně především příznivci West Hamu, kteř mají Coufalovo vyloučení za křivdu, navíc ejich názor podporuje bývalý elitní rozhodčí Mark Clattenburg. Podle něj se jedná o jasnou chybu. „Tohle rozhodnutí bylo špatné, o tom není pochyb. Hráč West Hamu Vladimír Coufal sebral míč Lacazettovi. Byl to čistý a velmi dobrý zákrok. Jak tohle mohla být penalta?," ptá se v komentáři pro Daily Mail Clattenburg a pokračoval: „VAR Peter Bankes měl poslat Anthonyho Taylora k monitoru na hřišti a penalta i žlutá karta pro Coufala měly být zrušeny. OK, z penalty gól nepadl, ale West Ham dohrával v deseti. Bál se Banks, který je u VARu nezkušený, že naštve Taylora, jednoho z nejostřílenějších rozhodčích? Taylor to vyhodnotil špatně. Byla to jasné chyba, kvůli takovým situacím VAR existuje. Nemůžu uvěřit, že Bankes neporadil Taylorovi, aby se šel podívat."

Trochu překvapením pak může být postoj kouče West Hamu Davida Moyese. Ten se po zápase na tiskové konferenci nechal slyšet, že má za to, že sudí Taylor nakonec rozhodl správně. „Myslím, že rozhodčí Anthony Taylor to možná posoudil správně. Vladimír Coufal zasáhl míč, ale podle mě měl mít lepší kontakt s balonem. Možná ho měl jen špičkou odkopnout, nebo naplno (míč) trefit. Pořád si myslím, že sudí nařizovat penaltu nemusel. Ale to, co po zasažení míče následovalo, bylo asi pro jeho rozhodnutí klíčové," řekl konkrétně Moyes.