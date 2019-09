Z Liverpoolu do Mladé Boleslavi. Středočeský klub představil kolumbijskou posilu

Hráč, který na Britskéostrovy přišel z klubu Fortaleza C.E.I.F. a to treprve minulý rok, se mimo jiné může pyšnit svými šestnácti starty za kolumbijský národní tým hráčů jak do sedmnácti, tak do dvaceti let. Pro Córdobu se nebude v Mladé Boleslavi nebude první evropské hostování. Už dříve se takto objevil v dresech Mallorcy či Gentu. A právě z Bef´gie zamířil do středních Čech. "Do Mladé Boleslavi se těším, budu chtít dokázat, že umím hrát fotbal, a hlavně pomáhat týmu získávat body. Cítím se velmi dobře a těším se, až se zapojím do přípravy i zápasů," nechal se mladý Kolumbijec slyšet krátce po příchodu do Boleslavi.

V ní se objevil až tehdy, co doléčil nejen své zranění, ale ještě celou následnou regeneraci v Liverpoolu. "Anderson Arroyo je velmi talentovaný hráč, kterého v osmnácti letech z mnoha zájemců získal právě Liverpool. Skvěle odehrál světový šampionát do 20 let, z něhož si však také přivezl drobné zranění. Z toho důvodu chyběl v přípravě liverpoolského prvního týmu a řešilo se jeho hostování. Jeho úspěšné angažmá by následně českou fotbalovou cestu mohlo otevřít také dalším talentům z anglických klubů," věří v další takovéto příchody do české ligy agent Viktor Kolář.

Před několika dny se takovýto podobně zajímavý přestup podařil jiného středočeskému prvoligovému klubu a to Příbrami. Její řady totiž posílil Paulo Manuel Neves Alves, zkráceně Paulinho. Jedná se o portugalského záložníka, jenž přišel taktéž z Británie, konkrétně z Wolverhamptonu. Tento fotbalista zatím nastupoval především v mládežnických britských celcích.