Rogoz je z vazby venku. Berbr stále na propuštění na svobodu čeká

Společně s Rogozem a Berbrem byli vzati do vazby původně i další dva obvinění a to domažlický funkcionář Michal Káník a rozhodčí Tomáš Grimm. Ti se však rozhodli s vyšetřovateli v případu spolupracovat a tak byli z vazby v podstatě záhy po jejich zatčení. Co se týče dvou hlavních aktérů kauzy Rogoze a Berbra, tak oba bdva podali stížnost na uvalení vazby minulý týden Obdonímu soudu pro Prahu 6. Oběma mužům soud vyhověl a na svobodu se tak dostanou po téměř čtvrt roce za mřížemi.

Roman Rogoz byl nyní propuštěn na svobodu o něco dříve a to kvůli jeho zhoršenému zdravotnímu stavu. Mimochodem, právě na tento fakt asi stěžoval Rogoz krátce už po jeho říjnovém zatčení. „Došlo u něho k zhoršení zdravotního stavu, když byl zadržen. Nebyl tudíž v pozici, kdy by se mohl řádně hájit," řekl tehdy ke svému klientovi právní zástupce Oldřich Chudoba.

Neprozradil už však, co všechno stihl Rogoz policii vypovědět a jak moc v posledních týdnech s vyšetřovateali spolupracoval. To všechno bude podle všeho zveřejněno až v době, kdy probíhat soudní jednání. Že ale něco Rogoz prozradil, o tom nasvědčuje ta skutečnost, že státní zastupitelství neprodloužilo pro Rogoze tříměsíční vazební lhůtu. „Můj klient se bude nyní věnovat svému zdravotnímu a psychickému stavu," řekl nyní pouze Chudoba pro isport.cz.

Stíhán tak tedy bude Rogoz nadále, ovšem už na svobodě. Podobně jako Roman Berbr, jenž by měl bbýt propuěštěn do konce tohoto týdne.

Připomeňme, že v nejnovější tuzemské fotbalové kauze se jedná o možném ovlivňování výsledků zápasů druhé a třetí ligy především ve prospěch Slavoje Vyšehrad, o manipulaci s nasazováním rozhodčích a jejch uplácení. V jiné větvi se pak jedná i o defraudaci 800 000 korun Plzeňského krajského fotbalového svazu, kterému do nedávna šéfoval právě Roman Berbr. Jestli se tak skutečně stalo, to by měl zkontrolovat audit pod záštitou předsedy FAČR Martina Malíka, jenž by měl proběhnout nejpozději do letošního 17. května.

Všechno výše zmíněné měla pak podle kriminilistů řídit organizovaná zločinecká skupina, jejíž součástí měl být i sám Roman Berbr.

Kauza podle policejních spisů uniklých na veřejnost sahá i do tuzemské první fotbalové ligy a českého poháru. Těchto soutěží se má týkat ta část případu s nelegálními sázkami na výsledky zápasů.